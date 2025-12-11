Ben asla ağlamam: Tedesco takımdaki eksik futbolcuları bahane etmeyecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam, "Bizler bu maça hazırız. Takım iyi durumda. Hepimiz bu maçı kazanmak istiyoruz. 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Tedesco, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sahaya karakter koymak, onların baskısını kırmamız gerekiyor. Sahaya koyacağımız karakter ve tempo ile puanları alabileceğimizi düşünüyorum, hedefimiz bu" diye konuştu. Takımdaki sakat oyuncularla ilgili de konuşan genç çalıştırıcı, "Yarınki (bugün) maçta Asensio olmayacak. Alvarez'in bileğinde bir ağrısı var. Szymanski de dizinde bir şey hissetti. Bartuğ da listede değil. Kulübede 4 oyuncumuz olacak. Ama ben bu durumdan dolayı hiçbir zaman ağlamam" ifadelerini kullandı.



AMACIMIZ 3 PUAN ALMAK

Fenerbahçe'nin Malili sol kanat oyuncusu Dorgeles Nene Bran maçı öncesinde konuştu. Nene, "Amacımız 3 puanı alabilmek, bunun için mücadele edeceğiz. Biz saha içinde birlikte kalarak orada en iyisini ortaya koyacağız" dedi.