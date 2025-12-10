Pereira kapışması! Brezilya basını 29’luk sambacı için ateşi yaktı

Devre arası yaklaşırken Fenerbahçe ve Galatasaray savunmaya takviye için aynı isme yöneldi: Leo Pereira. Flamengo ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper, Brezilya basınına göre iki ezeli rakibin radarında. Kanarya, Oosterwolde'nin performansındaki istikrarsızlık sonrası tecrübeli bir stoper arıyor.

Sarı-Kırmızılılar'da da tablo benzer. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda savunmada alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, özellikle Singo ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlanması nedeniyle stoper takviyesini elzem görüyor. Yönetim, devre arasında stoper transferini %100 planlarken Leo Pereira'nın ismi güçlü şekilde gündeme oturdu.

Pereira'ya yalnızca Türk takımları talip değil. Al-Qadsiah; Olympiakos, Valencia, Sevilla ve Porto gibi kulüplerin de Brezilyalı yıldız için teklif yaptığı belirtiliyor... Pereira'nın güncel piyasa değeri tam olarak 9 milyon euro. Güçlü fiziği, pas kalitesi ve savunma liderliği özellikleriyle öne çıkan Brezilyalı yıldız oyuncu, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday.



MODERN BİR SAVUNMACI!

Leo Pereira, hem fiziki kapasitesi, hem savunma yetenekleri hem de topa sahip olma ve pas yeteneği ile modern stoper profiline tam uygun bir oyuncu.

Yıldız stoper 29 yaşında ve birçok takımın listesine girdi. Brezilyalı isim, oynadığı takımlarda kupalar kazanma başarısı gösterdi.