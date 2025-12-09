Hatay’da akılalmaz olay! Küçük Amir ’den kan donduran sözler: Acımasız dayısı tutuklandı

Amir A. (DHA) HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI İlk isteği su olan olan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed El Cedduh, evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öperek cani dayının en ağır cezayı almasını istedi. Cedduh, M.E.'nin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

Amir A. (DHA) BENİ DÖVÜP GÖMDÜ Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alan Amir'in kafasındaki göçük düzeltilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.