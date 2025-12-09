Hatay’da akılalmaz olay! Küçük Amir ’den kan donduran sözler: Acımasız dayısı tutuklandı

takvim-logo

Hatay'da 50 saat sonra kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A., 200 güvenlik kamerasının izlenmesi ile Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde bulundu. Küçük Amir dayısının kendisini kaçırdığını ve dövdüğünü söyledi. Amir'i dövüp gömen dayısı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranırken başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü bulunan Suriye uyruklu Amir A.'nın (10) yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı Muhammet Eldavut, (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dedi.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Suriyeli Amir A., 5 Aralık'ta eğitim gördüğü Mehmet Belkız Büyükvelioğlu İlkokulu'ndan geri dönmedi. 3'üncü sınıf öğrencisi Amir A.'dan haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

TOPRAĞIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir'in en son dayısı Muhammet Eldavut ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Eldavut, yeğeninden haberinin olmadığını ileri sürdü.

Ekipler, çalışmalarını Reyhanlı Baraj Gölü ve çevresinde yoğunlaştırdı. Gece gündüz aramalarını sürdüren ekipler,50 saat sonra Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın halde buldu. Hemen taşlar temizlenip, toprak altından yaralı halde çıkartılan Amir A.'nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amir A., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Amir, yoğun bakımda ameliyata alındı.

DAYISI İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dayı Muhammet Eldavut ise jandarmadaki ifadesinin ardından Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi. Eldavut çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen dayı ifadesinde, "Ben çocuğu okuldan alıp, beraber Reyhanlı Baraj Gölü'ne yakınlarına fıstık toplamaya gittik. Buradaki bir ağaca çıkıp, ağaçtan düştü. Korktuğum için kaçtım. Toprağa gömmedim, üzerini örtmedim, ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İlk isteği su olan olan Amir A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlundan gelecek iyi haberleri bekleyen baba Muhammed El Cedduh, evladını bulan arama kurtarma görevlisinin alnından öperek cani dayının en ağır cezayı almasını istedi. Cedduh, M.E.'nin neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

BENİ DÖVÜP GÖMDÜ

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alan Amir'in kafasındaki göçük düzeltilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

"KAYA DENİLECEK KADAR BÜYÜK 7 TAŞ"

Ekipler olayı aydınlatmak için bölgedeki 200 kamerayı inceledi. Kurtarma görevlisi Ramazan Albayrak, "Taşların üzerinde olduğu bir çocuk gördüm. Büyük taşların altından çocuk bağırıyordu. Kaya denilecek kadar büyük 7 taşı çocuğun üzerinden kaldırdım. Çocuğu bunların sebebini sorduğumda çocuk, dayısının yaptığını söyledi" dedi.

