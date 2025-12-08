10 Aralık ŞOK kataloğu! Döküm tava ve hamur yoğurma makinesi geliyor
Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden ŞOK Marketler, 10 - 16 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile mutfakları ve evleri adeta teknoloji ve kaliteyle donatmaya hazırlanıyor.
Bu haftaki kataloğun yıldızı, hamur işi tutkunlarının rüyası olan Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi oldu. Profesyonel kalitedeki bu makine, 4.499 TL'lik cazip fiyat etiketiyle mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday.
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
|🎂 Emsan Bella Gusto Chef Hamur Yoğurma Makinesi
|4.499 TL
|🍳 Alpina Turbo Fanlı Siyah Ankastre Set
|8.499 TL
|🧵 Singer M3405 Dikiş Makinesi
|5.990 TL
|☕ Arzum Tea Blend Çay Makinesi
|1.599 TL
|🥤 Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender
|1.699 TL
|👚 Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü
|1.199 TL
|🥧 Simfer Midi Fırın
|1.799 TL
|🔥 Şamdan Quartz Isıtıcı
|1.499 TL
|🌡️ Sinbo Yağlı Radyatör
|1.899 TL
|🔥 Sinbo Quartz Isıtıcı
|549 TL
|💨 Sunday Fanlı Isıtıcı
|599 TL
|🧖 Torima Çok Fonksiyonlu Buhar Makinesi
|2.899 TL
|🫧 Torima Koltuk Halı ve Cam Temizleme Makinesi
|3.799 TL
|⚡ IPL Buz Başlıklı Lazer Epilasyon
|1.699 TL
|✈️ Buharlı Taşınabilir Seyahat Ütüsü
|849 TL
|🎬 Projektör
|2.499 TL
|🖱️ Kablosuz Klavye ve Mouse Seti
|349 TL
|🎧 Kablosuz Stereo Kulaklık
|379 TL
|📸 Mini Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi
|329 TL
|☕ Emsan Kalpten Kalbe 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı
|749 TL
|🥣 Emsan Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı
|499 TL
|🍴 Emsan 5 Parça Servis Seti
|299 TL
|🥞 Emsan Alüminyum Döküm Pankek Tavası
|499 TL
|🥩 LAVA Çift Kulplu Döküm Izgara Tava
|1.249 TL
|🍲 Mehtap Kaçerola
|199 TL
|🍳 Mehtap Krep Tava
|249 TL
|🍮 Mehtap Kek Kalıbı Çeşitleri
|199 TL
|🧺 4 Katlı Çok Amaçlı Organizer
|239 TL
|📦 Organizer Saklama Kabı
|199 TL
|🥔 2'li Metal Patates / Soğan Kovası
|399 TL
|🖼️ Dikdörtgen Tepsi
|100 TL
|🥣 Kapaklı Mikser Kabı
|75 TL
|🥚 Basmalı Yaylı Çırpıcı
|34,95 TL
|🚿 Metal Süzgeç
|50 TL
|🥚 Çekmeceli Yumurtalık
|129 TL
|🥕 Trio Rende
|75 TL
|🍪 3'lü Metal Figürlü Kurabiye Kabı
|100 TL
|🧊 Termos
|249 TL
|🥛 Desenli Kahve Bardağı
|16,95 TL
|💎 Paşabahçe Diamond Şekerlik
|299 TL
|🎂 Patisserie Ayaklı Servis Tabağı
|349 TL
|💧 Village Karaf
|149 TL
|🧁 Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk
|229 TL
|🥗 3'lü Aurora Kase
|169 TL
|🍽️ 6'lı Aurora Pasta Tabağı
|399 TL
|🥘 Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere
|249 TL
|🥃 6'lı Echo Su Bardağı
|149 TL
|🍰 Madlen Ayaklı Servis Tabağı
|299 TL
|☕ 6'lı Aurora Çay Takımı
|399 TL
|🍽️ Aurora Servis Tabağı
|199 TL
|🍽️ 3'lü Aurora Oval Tabak
|199 TL
|🍽️ Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı
|149 TL
|🍵 2'li Vela Fincan / Kupa
|149 TL
|🍽️ Elegant Bölmeli Servis Tabağı
|149 TL
|🍽️ 4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı
|499 TL
|🥣 4'lü Porland Desenli Porselen Kase
|399 TL
|🔪 Pirge Çelik Pastacılık Ürünleri
|239 TL
|🍽️ 4'lü Keramika Dekorlu Pasta Tabağı
|299 TL
|🥜 Keramika Çerezlik
|39,95 TL
|☕ 3'lü Keramika Kupa Seti
|199 TL
|🍹 Rakle Renkli Ayaklı Sunumluk
|75 TL
|🕯️ Pasta Mumu ve Altlığı
|24,95 TL
|🍰 Akcam Cam Ayaklı Kek Tabağı
|239 TL
|🍪 Akcam İki Katlı Cam Kurabiyelik
|249 TL
|🍦 Krema Pompası
|59 TL
|🍚 Un Eleği
|59 TL
|🥟 32 cm Mantı Kalıbı
|50 TL
|🥄 3'lü Erzak Küreği
|25 TL
|🥟 24 cm Mantı Kalıbı
|25 TL
|🍩 Donut Kalıbı
|25 TL
|🍚 2'li Pilav ve Helva Kalıbı
|25 TL
|🍝 Ravioli Kalıbı
|25 TL
|🔪 Tırtıklı Rulet Hamur Kesici
|25 TL
|☕ Cambu Sunum Fanuslu Borosilikat Cam Kupa
|139 TL
|🧪 3'lü Cambu Borosilikat Ölçü Kabı
|149 TL
|☕ Cambu Borosilikat Cam Fincan Seti
|149 TL
|⌚ Tommy Hilgifer, Guess ve Columbia Saat Çeşitleri
