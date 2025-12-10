Emre Can’a yakın takip: Sarı-Lacivertliler renklerine bağlayabilecek mi?

Borussia Dortmund'un tecrübeli savunma oyuncusu Emre Can'ın geleceği yeniden gündemde. 1.86 boyundaki 31 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Alman basınında yer alan haberlere göre Dortmund, deneyimli futbolcunun performansından memnun ve sözleşmeyi uzatma niyetinde. Öte yandan Emre Can'a Türkiye'den de ilgi olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin savunma hattı için deneyimli oyuncuyu gündemine aldığı aktarılırken, transfer sürecinin Dortmund'un sözleşme planlamasına bağlı olarak şekilleneceği ifade ediliyor. Değeri 7 milyon euro olarak öne çıkan Emre Can, kariyerinde önemli deneyimler edinen isimler arasında yer alıyor. Kanarya Emre Can için pusuda. Dortmund ise yeni sözleşme yapmanın peşinde.

