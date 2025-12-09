PODCAST CANLI YAYIN

6 ilde "showbahis" sitesine yasa dışı bahis operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitesi “showbahis.com” üzerinden milyonlarca liralık işlem yapıldığı tespit edildi; 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, yüz milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Giriş Tarihi:
İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasadışı bahis platformu üzerinden bizzat yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 TL (2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77) TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

