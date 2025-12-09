5. kez ameliyat olan Danla Bilic’in vücudundan çıkarılan dolgu maddesi ağızları açık bıraktı!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşadı. Ünlü isim, beşinci ameliyatını geçirdi ve vücudundan çıkarılan dolgu maddesini takipçileriyle paylaştı.
YouTube ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Danla Bilic, son yıllarda estetik müdahaleleriyle sıkça gündeme geliyor. 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşayan fenomen, enfeksiyon nedeniyle ölümle burun buruna geldiğini açıklamıştı.
🏥 Beşinci Ameliyat
Bilic, aynı dolgu işlemi yüzünden yeniden ameliyat masasına yattı. Dolgu temizleme operasyonu sonrası ünlü isim, vücudundan çıkarılan maddeleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyardı.
📸 Sosyal Medyada Uyarı
Bilic, paylaşımında şunları dile getirdi:
Arada bir DM kutuma hala 'aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum' mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda... Daha da bir şey demeyeceğim, cahil cesaretinden başka bir şey değildi
⚠️ Takipçilere Mesaj
Fenomen, geçmişte de "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek takipçilerini uyarmıştı. Beşinci operasyonuyla birlikte yaşadığı tehlikeyi gözler önüne seren Bilic, dolgu işlemlerine karşı dikkat çekici bir mesaj verdi.
İşte o paylaşım...
Ne Olmuştu?
"Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı" sözleriyle hem şaşırtan Danla Bilic, problemin hala devam ettiğini dile getirmiş ve dördüncü temizleme ameliyatına girdiğini duyurmuştu.
Dördüncü temizleme ameliyatında, Danla Bilic'in vücudundan çıkan dolgu miktarı gören herkesi şoke etmişti.