Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert konuştu: Sinir uçlarımızla oynuyorlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde artan hakem hataları ve gündemdeki diğer kritik başlıkları görüşmek üzere dün Riva'daki TFF merkezine geldi. Adalı toplantı çıkışında "Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Sinir uçlarımızla oynuyorlar, efendilikte üstümüze yok. İş sokağa dökülmeye geldiğinde onun da en güzelini yaparız. Endişelerimizi dile getirdik. Beşiktaş'ın lehine yapılan bir hata hatırlamıyorlar. Kabul edilir bir şey değil... Yabancı VAR hakemi istediğimizi TFF'ye ilettik" diye konuştu.

