SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert konuştu: Sinir uçlarımızla oynuyorlar

Serdal Adalı hakem hataları ile ilgili TFF’ye gitti. Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı “Sinir uçlarımızla oynuyorlar” ifadalerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert konuştu: Sinir uçlarımızla oynuyorlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda son dönemde artan hakem hataları ve gündemdeki diğer kritik başlıkları görüşmek üzere dün Riva'daki TFF merkezine geldi. Adalı toplantı çıkışında "Her zaman federasyona destek olmaya çalıştık. Sinir uçlarımızla oynuyorlar, efendilikte üstümüze yok. İş sokağa dökülmeye geldiğinde onun da en güzelini yaparız. Endişelerimizi dile getirdik. Beşiktaş'ın lehine yapılan bir hata hatırlamıyorlar. Kabul edilir bir şey değil... Yabancı VAR hakemi istediğimizi TFF'ye ilettik" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Takas Bank
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İnternette gördüğü ilan Diva’yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy’un batan teknesidir!
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten SDG Suriye’de tehdittir uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’a kesin ihraç talebi: TAKVİM’e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan’dan İsrail ve YPG’ye uyarı Şam’a destek: Suriye’den sonra sıra Filistin’de
Trump Başkan Erdoğan’a övgüler yağdırdı: Çok çetin bir adam, çok seviyorum | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak’ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG’ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | Terörsüz Bölgeye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk’a yanıt!
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Erzurum’da hastaya kalem fırlatan doktora aylık kesme cezası verildi! Karayazı’ya atanınca istifa etti Erzurum'da hastaya kalem fırlatan doktora aylık kesme cezası verildi! Karayazı'ya atanınca istifa etti Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’den dikkat çeken hamle! Kamera iddialarının ardından geldi Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken hamle! Kamera iddialarının ardından geldi Esad’ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU CHP’nin çağ dışı belediyeciliği İzmir’den sonra Manisa’yı da kurutuyor CHP'nin çağ dışı belediyeciliği İzmir'den sonra Manisa'yı da kurutuyor Hugo’nun unutulmaz ismi Tolga Abi bakın şimdi ne halde! Hugo’nun unutulmaz ismi Tolga Abi bakın şimdi ne halde!