Hugo’nun unutulmaz ismi Tolga Abi bakın şimdi ne halde!
90’lı yılların efsane çocuk programı Hugo’nun sunucusu Tolga Gariboğlu, uzun bir aranın ardından sosyal medyada gündeme geldi. Son hali sevenlerini hem şaşırttı hem de nostalji duygusu uyandırdı.
90'lı yılların sevilen çocuk programı Hugo, interaktif yayın formatıyla dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Çocuklar televizyon başında canlı yayına bağlanıyor, Hugo'yu yönlendirerek eşini "Cadı Sila"dan kurtarmaya çalışıyordu. Programın sunucusu Tolga Gariboğlu, kısa sürede "Tolga Abi" olarak hafızalara kazındı.
👀 Uzun Süredir Gözlerden Uzak
Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren Tolga Gariboğlu, yıllardır medyada görünmüyordu. Hayranları onun hakkında merakını her zaman korumuştu.
📸 Sosyal Medyada Gündem Oldu
Tolga Abi'nin merak edilen son hali, bir Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerden yorum yağdı.
Kullanıcılar, fotoğrafa tepkilerini şu sözlerle gösterdi:
"Hiç değişmemiş, bunu beklemiyordum"
"Yaşlanmış ama değişmemiş"
🌟 Nostalji ve İlgi Bir Arada
Tolga Abi'nin son hali, takipçiler arasında hem nostalji duygusu uyandırdı hem de uzun yıllar sonra ekrana dönme beklentisini gündeme getirdi. Programın hatırlattığı anılar, sosyal medyada yeni nesil takipçilerle buluştu ve Hugo'nun etkisi tekrar konuşulmaya başlandı.
İşte televizyonun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu'nun son hali...
'Tolga Abi' lakaplı Tolga Gariboğlu, geçen yıllarda Etiler'de objektiflere yansımıştı.