Trabzonspor evinde yenilgi görmedi!

TRENDYOL Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un iç sahadaki başarı performansı dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon 8 maça çıkan Bordo-Mavililer söz konusu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanı hanesine yazdıran Karadeniz Fırtınası 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor evinde ayrıca söz konusu 8 maçta 14 gol atarken, 4 gol yedi. Trabzonspor ayrıca iç sahada oynanan maçların baz alındığı puan durumda maç fazlasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke ayrıca iç sahadaki son yenilgisini tam 204 gün önce geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Galatasaray'a karşı aldı. Bordo-Mavililer 10 Mayıs tarihinden itibaren iç sahada kaybetmiyor.



Fatih Tekke yönetimindeki Bordo- Mavililer'in iç sahada bileği bükülmüyor.