PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor evinde yenilgi görmedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 2.25 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2025
Trabzonspor evinde yenilgi görmedi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TRENDYOL Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un iç sahadaki başarı performansı dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon 8 maça çıkan Bordo-Mavililer söz konusu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puanı hanesine yazdıran Karadeniz Fırtınası 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı. Trabzonspor evinde ayrıca söz konusu 8 maçta 14 gol atarken, 4 gol yedi. Trabzonspor ayrıca iç sahada oynanan maçların baz alındığı puan durumda maç fazlasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde zirvede yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke ayrıca iç sahadaki son yenilgisini tam 204 gün önce geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında Galatasaray'a karşı aldı. Bordo-Mavililer 10 Mayıs tarihinden itibaren iç sahada kaybetmiyor.


Fatih Tekke yönetimindeki Bordo- Mavililer'in iç sahada bileği bükülmüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: Silahları sembolik yaktık itirafı!
CHP PM’de kimler kesik yedi? Özgür Özel’den Anti-Bay Kemalist liste | İmamoğlu’nun Silivri’den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Kartal’dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Kredi kartında asgari tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine meyhane operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna’nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS’daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye’den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA MURAD ile gördü GÖKDOĞAN ile hava-hava hedefini vurdu
CHP’ye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11’leri belirlendi
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Galatasaray Sallai için Tahkim’e gidecek Galatasaray Sallai için Tahkim'e gidecek Note Callista Rossmann 1. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler... Note Callista Rossmann 1. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Dyson Airwrap kazanan asil ve yedek talihliler... Evrim Akın mesajları paylaştı! Asena Keskinci’nin iddialarını gözyaşlarıyla cevapladı: İyilikten başka ne yaptım Evrim Akın mesajları paylaştı! Asena Keskinci'nin iddialarını gözyaşlarıyla cevapladı: "İyilikten başka ne yaptım" Özgür Özel’in gizli teklif iddiasına AK Parti’den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin! Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin! Mardin’de ölü bulunan Kaya ailesini kim öldürdü? Tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı! Mardin'de ölü bulunan Kaya ailesini kim öldürdü? Tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı! Vatikan’dan Antakya Medeniyetler Korosu’na özel davet Vatikan'dan Antakya Medeniyetler Korosu'na özel davet