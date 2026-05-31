Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi

Victor Osimhen'in satışından Napoli yüzde 10 pay alacak AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE 27 yaşındaki golcünün adı son dönemde Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United'ın Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı kampından ayrıldı PREMIER LİG HAYALİ Dış basında daha önce yer alan haberlerde Victor Osimhen'in kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek istediği iddia edilmişti. Bu nedenle İngiliz kulüplerinin ilgisi transfer söylentilerini daha da güçlendiriyor.

Victor Osimhen'in geleceği konusundaki transfer gelişmesi taraftarı endişelendirdi GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Olası bir transferden Napoli'nin de elde edilecek kârın yüzde 10'unu alma hakkı bulunuyor.