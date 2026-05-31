Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında ortaya atılan transfer iddiası gündeme oturdu. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin yaptığı açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları alarma geçirdi.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli yıldızlarından biri olan Nijeryalı golcü hakkında gelen son açıklama transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.
ERIC CHELLE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun transfer ihtimaline işaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"
Eric Chelle yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Osimhen ve Lookman, Polonya ve Portekiz'e karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giymeyecek. Osimhen belki kulüp değiştirebilir. Lookman ise yorgun olduğu için bizden izin istedi."
Bu açıklama sonrası Osimhen'in transfer durumuna ilişkin iddialar yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
27 yaşındaki golcünün adı son dönemde Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United'ın Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.
PREMIER LİG HAYALİ
Dış basında daha önce yer alan haberlerde Victor Osimhen'in kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek istediği iddia edilmişti. Bu nedenle İngiliz kulüplerinin ilgisi transfer söylentilerini daha da güçlendiriyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO
Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Olası bir transferden Napoli'nin de elde edilecek kârın yüzde 10'unu alma hakkı bulunuyor.
SEZONA DAMGA VURDU
Victor Osimhen geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 resmi karşılaşmada görev yaptı. Nijeryalı yıldız, 22 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
27 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor. Transfer döneminde Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaşanacak gelişmelerin Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.