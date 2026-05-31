CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında ortaya atılan transfer iddiası gündeme oturdu. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin yaptığı açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları alarma geçirdi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini ve transfer ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
  • Victor Osimhen'in adı Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor.
  • Galatasaray, Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirlerken, Napoli'nin olası bir transferden yüzde 10 kâr payı hakkı bulunuyor.
  • Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta 22 gol ve 8 asistle önemli bir performans sergiledi.
  • 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli yıldızlarından biri olan Nijeryalı golcü hakkında gelen son açıklama transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Victor Osimhen Galatasaray'da 2 şampiyonluk yaşadı

ERIC CHELLE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in hazırlık maçlarında forma giymeyeceğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun transfer ihtimaline işaret ederek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılması muhtemel

"KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR"

Eric Chelle yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Osimhen ve Lookman, Polonya ve Portekiz'e karşı oynanacak hazırlık maçlarında forma giymeyecek. Osimhen belki kulüp değiştirebilir. Lookman ise yorgun olduğu için bizden izin istedi."

Bu açıklama sonrası Osimhen'in transfer durumuna ilişkin iddialar yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Victor Osimhen'in satışından Napoli yüzde 10 pay alacak

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

27 yaşındaki golcünün adı son dönemde Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Manchester United'ın Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı kampından ayrıldı

PREMIER LİG HAYALİ

Dış basında daha önce yer alan haberlerde Victor Osimhen'in kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek istediği iddia edilmişti. Bu nedenle İngiliz kulüplerinin ilgisi transfer söylentilerini daha da güçlendiriyor.

Victor Osimhen'in geleceği konusundaki transfer gelişmesi taraftarı endişelendirdi

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Olası bir transferden Napoli'nin de elde edilecek kârın yüzde 10'unu alma hakkı bulunuyor.

İmzaların atılması halinde Victor Osimhen rekor bonservisle ayrılacak

SEZONA DAMGA VURDU

Victor Osimhen geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 resmi karşılaşmada görev yaptı. Nijeryalı yıldız, 22 gol ve 8 asistlik performansıyla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Victor Osimhen hayalinin Didier Drogba'dan dolayı Chelsea'de oynamak olduğunu açıklamıştı

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor. Transfer döneminde Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaşanacak gelişmelerin Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Galatasaray ve Inter transferde karşı karşıya! Curtis Jones için 30 milyon euroGalatasaray ve Inter transferde karşı karşıya! Curtis Jones için 30 milyon euro
Galatasaray ve Inter transferde karşı karşıya! Curtis Jones için 30 milyon euro

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi-9 Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi-10 Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Vedaya hazırlanıyor: Resmi açıklama geldi-11
Takvim Kaynak Tercihleri
Galatasaray'a genç Osimhen! 19 yaşındaki golcü için transfer teklifi yolda
SONRAKİ HABER

Galatasaray'a genç Osimhen! 19 yaşındaki golcü için transfer teklifi yolda
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler