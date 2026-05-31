Küresel tehdit: Hantavirüs | DSÖ 3 ölümü doğruladı, AB’den 3 ülkeye onaysız ilaç sevkiyatı başladı
Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve konvansiyonel savaş çığlıkları dünyayı meşgul ederken, insanlık çok daha sessiz ve derinden gelen görünmez bir tehditle karşı karşıya.
Dünya, ekranlara kilitlenmiş bir şekilde Orta Doğu'da patlayan bombaları, İran-İsrail-ABD üçgenindeki sıcak çatışma anlarını ve liderlerin karşılıklı sert açıklamalarını izliyor. Ancak tam "Koronavirüs pandemisi bitti, dünya nihayet rahat bir nefes aldı" denilen noktada, MV Hondius adlı yolcu gemisinden yükselen Hantavirüs alarmı, insanlığı yeni bir kabusun eşiğine getirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide yaşanan 3 ölümü ve artan vakaları doğruladı. Bu gelişme, akıllara tek bir soruyu getiriyor: Yaşananlar sadece talihsiz bir tesadüf mü, yoksa laboratuvarda kurgulanan küresel bir senaryonun parçası mı?
YENİ HASTALAR ARANIYOR
Modern savaş konsepti artık sadece toprak bütünlüğünü değil, doğrudan insan biyolojisini hedef alıyor. Bazı bilim insanlarının ortaya attığı iddialar ise kelimenin tam anlamıyla kan dondurucu: "Küresel ilaç kartelleri, önce ilacı üretiyor; ardından o ilacın satılmasını sağlayacak uygun hastalığı manipüle ederek piyasaya sürüyor."
Bugün yeni bir ilacın geliştirme maliyetinin yaklaşık 800 milyon doları bulduğu göz önüne alındığında, milyar dolarlık bu devasa yatırımların geri dönüşü için "yeni hastalara" ve "bakir küresel pazarlara" ihtiyaç duyuluyor. Dünyada yaygınlaşan ortak kanı ise bu tezi destekler nitelikte: Para kartelleri ekonomik krizleri, silah kartelleri bölgesel savaşları, ilaç kartelleri ise ölümcül virüsleri körüklüyor.
TARİH TEKERRÜR EDİYOR
Salgınlar üzerinden yürütülen bu devasa rant kavgasının en somut örneğini 2000'lerin başında kaydetti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bir yandan dünyanın en büyük ordusunu yönetirken, diğer yandan dev ilaç şirketi Gilead Sciences'ın eski başkanı ve en büyük hissedarlarından biriydi. Kuş Gribi (H5N1) paniği tüm dünyayı sardığında, Rumsfeld'in şirketi tarafından geliştirilen "Tamiflu" adlı ilaç küresel pazarda adeta peynir ekmek gibi satıldı. Formül tıkır tıkır işlemişti: Önce korku, sonra ilacı sat ve en son kârı topla. Biyolojik silahlar insanlık tarihi için yeni bir icat değil; aksine 1915'te klor gazıyla başlayan kimyasal dehşet ve 1945'te nükleer yıkımlarla taçlanan NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) çağı, bugün sadece kabuk değiştirdi. Kuş Gribi, Şarbon, Ebola, Koronavirüs ve şimdi de Hantavirüs...
Bu virüslerin sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranları, onları laboratuvar ortamında üretilmiş kusursuz birer "görünmez terör ajanı" haline getiriyor.
Koronavirüsün açtığı derin yaralar henüz kapanmamışken, şimdi de Maymun Çiçeği ve Hantavirüs fısıltıları dünyayı kuşatıyor.
BU SAVAŞTA SİPER YOK
İnsanlık konvansiyonel savaşların gürültüsüne ve patlayan bombaların sesine odaklanmışken, asıl düşman bir laboratuvarın soğuk karanlığında, bir enjektörün ucunda sessizce sırasını bekliyor olabilir. Ulus devletler bayraklar ve sınırlar için savaşırken şirketler bilançolarını kan ve korku üzerinden büyütüyor. Gelinen noktada insan hayatı, devasa bir rant kavgasının istatistiksel verisinden ibaret hale geldi. Dünyanın en tehlikeli silahı artık yıkıcı atom bombaları değil; görünmeyen, tadılamayan ve koklanamayan bir virüs. Ve ne yazık ki, bu görünmez savaşta insanlığın sığınabileceği hiçbir siper bulunmuyor.
İLAÇ HAZIR MI?
A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in haberine göre; Avrupa Birliği, Japonya ile yürütülen işbirliği kapsamında temin edilen antiviral ilacın Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildiğini açıkladı. Sevkiyatın, olası salgın riskine karşı yapıldığı belirtildi.
AB Komisyonu açıklamasında, söz konusu ilacın hantavirüs tedavisi veya önlenmesi için henüz resmi onay almadığı ifade edildi. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Favipiravir'i ulusal protokoller çerçevesinde "şefkatli kullanım" veya klinik araştırmalar kapsamında değerlendirilebilecek aday ilaçlar arasında gösterdiği aktarıldı. Açıklamada, ilaçların Japonya merkezli Fujifilm Pharmaceuticals şirketinin bağışıyla sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Sürecin Japon makamları ve Tokyo'daki AB Delegasyonu'nun desteğiyle koordine edildiği belirtildi.
Dilek Demir