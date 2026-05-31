Bosna’daki insan avı 30 yıl sonra Gazze’de! Maynard açıkladı: Her güne ayrı vücut bölgesi seçtiler | Ezzeddine çaresizliği haykırdı
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivil katliamları, Bosna Savaşı’ndaki “insan safarilerini” aratmayan sistematik insan avına dönüştü. İngiliz Cerrah Nick Maynard’ın paylaştığı bilgiler, İsrail ordusunun çocukları ve gençleri belirli günlerde belirli vücut bölgelerinden hedef alarak planlı kıyım gerçekleştirdiğini gün yüzüne çıkardı. Gıda dağıtım alanlarının bilinçli şekilde hedef seçilmesi ve hastanelerdeki ağır insani dram, Saraybosna’daki insan avını hatırlattı. Harvard mezunu Leen Ezzeddine ise mezuniyet törenindeki çıkışıyla trajedinin devam ettiğini gözler önüne serdi. Ezzeddine, tıp etiğinin küresel yıkım karşısında yaşadığı derin krizi ve hayat kurtarma yemini edenlerin şahitlik ettiği dehşeti dünyaya duyurdu. Dijital çağda canlı yayınlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla ekranlara gelen söz konusu trajedi, 30 yıl önceki Bosna sessizliğinin Gazze’de tekerrür ettiğini belgeledi.
Gazze'de dijital çağın gözü önünde planlı bir insan avı yaşanıyor. 30 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşanan korkunç sessizlik, bugün başka bir coğrafyada yeniden yankılanıyor. Saraybosna kuşatmasında zengin yabancıların para ödeyerek sivil vurduğu vahşet, günümüzde Gazze sokaklarında teknolojik bir oyun gibi sürdürülüyor. Bosna Savaşı sırasında "Saraybosna safarileri" adı altında organize edilen katliamlarda, yabancı katiller kuşatma altındaki kentte savunmasız insanları keskin nişancı mevzilerinden hedef alıyordu. Günümüzde ise Gazze'de benzer sistemin işlediği görülüyor.
SARAYBOSNA'DA YILLARCA SÜREN KANLI SAFARİ
Bosna Savaşı sırasında "Saraybosna safarileri" adı verilen turlarla sivil halk hedef seçildi.
Belgrad merkezli bu organizasyonlarda yabancı katiller, kuşatma altındaki kente gelip keskin nişancı mevzilerinden savunmasız insanları vurdu.
Şahitlerin anlatımları dehşet verici boyuta ulaştı.
Katiller, çocuk öldürmek için daha yüksek ücret ödedi.
Uluslararası toplumun sessizce izlediği bu canilik, insanlık onurunun çöktüğü yer olarak tarihe geçti.
1992 ile 1996 yılları arasında Saraybosna'da 10 binden fazla insan can verdi. Saraybosna kuşatması modern savaş tarihinde bir başkentin en uzun kuşatmasıydı.
HAYALİ ÇİZGİYİ AŞANA İNSAFSIZ KURŞUN
Günümüzde Gazze'de benzer sistematik yapı işliyor.
İsrail ordusu içindeki yabancı keskin nişancılar, sivillerin bilmediği hayali çizgiler belirliyor.
Bu çizgiyi adımlarıyla geçenler sorgusuzca hedef alınıyor.
Chicago'lu Daniel Raab ile Münih'li Daniel Graetz gibi isimlerin dahil olduğu bu süreçte katliam, bir ailenin bütün fertlerini sırayla yok edecek kadar vahşileşiyor.
Bir gencin yardımına koşan kardeşi, ardından çocuklarını kurtarmaya çalışan babası aynı nişancı tarafından vuruluyor.
HER GÜN VÜCUDUN AYRI BÖLGESİNİ NİŞAN ALDILAR
Gazze'de aylarca görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, yaşananların tesadüf olmadığını ispatlayan tıbbi verileri paylaştı. Hastaneye getirilen yaralıların anatomik kalıpları, saldırıların belirli plan dahilinde yapıldığını ortaya koydu.
Maynard, katliamın boyutunu şu sözlerle anlattı:
"Bir gün aynı anda getirilen dört genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi. Bir gün baş ve boyun, başka gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi hedef seçildi. Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla tesadüf olamaz."
KAN GÖLÜNDE SAĞLIK NÖBETİ
Yardım noktaları, yiyecek bekleyen gençler için adeta bir ölüm tuzağına dönüştürüldü. Aksa Hastanesi'nde kapasite 3 katına çıkarken, tıbbi altyapı tamamen çöktü. Koridorlarda kan gölleri oluştu. Maynard, yaşadığı dehşeti şu ifadelerle dile getirdi:
"Acil servis koridorlarında zeminlerde yatan insanlar vardı. Kelimenin tam anlamıyla insanların ve kan göllerinin üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyorduk."
NİCK MAYNARD KİMDİR
Nicholas Maynard, Oxford Üniversite Hastanesi'nde mide-bağırsak cerrahı uzmanı olarak çalışıyor.
1962 veya 1963 yılında doğan cerrah, tıp eğitimini Oxford Exeter Koleji ve Guy's Hastanesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Kariyer yolculuğunda Melbourne'da iki yıl kıdemli asistanlık yapan Maynard, Oxford'daki görevine dönmeden önce tıp dünyasında tecrübe edindi.
2010 ile 2025 yılları arasında Gazze'ye düzenli ziyaretler gerçekleştiren Maynard, bölgedeki sağlık sisteminin çöküşünü dünyaya duyurdu. Maynard, Şubat 2025 tarihinde Kral III. Charles tarafından İnsani Yardım Madalyası ile ödüllendirildi.
İsrail ordusunun sivil halkı ve sağlık çalışanlarını kasten hedef aldığını belirten deneyimli cerrah, tanık olduğu dramı uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor.
GAZZE'DE OLANLAR TIPTA ÖĞRENDİKLERİMİZİ SORGULATIYOR
Trajedinin derinleştiği bu süreçte Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine, akademik dünyanın sessizliğini tarihi konuşmayla eleştirdi.
ezunu Leen Ezzeddine, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada tıp eğitiminin doğası ile dünyada yaşanan yıkımlar arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı.
Ezzeddine, bir yandan insanlara şifa vermenin yollarını öğrenirken diğer yandan hastanelerin ve sağlık altyapılarının yok edilişine şahit olmanın, genç doktor adayları üzerinde yarattığı ahlaki ve psikolojik ağırlığa vurgu yaptı.
Tıp eğitimindeki değerlerin gerçek dünyadaki yıkımla çeliştiğini belirten Ezzeddine, şunları söyledi:
"Bizler hayat kurtarmaya yemin ediyoruz ama dünya, hayatların yok edilmesine sessiz kalıyor. Eğitimimiz boyunca insan hayatının değerini öğreniyoruz ancak dışarıdaki dünyada bu değerin her gün ihlal edildiğine şahit olmak, öğrendiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oluyor."
Ezzeddine, tıp etiğinin sadece amfilerde veya modern hastane koridorlarında bir teori olarak kalmaması gerektiğini, dünya çapındaki krizlere karşı net bir duruş sergilemenin mesleğin temel bir parçası olduğunu ifade etti.