Bosna’daki insan avı 30 yıl sonra Gazze’de! Maynard açıkladı: Her güne ayrı vücut bölgesi seçtiler | Ezzeddine çaresizliği haykırdı

HAYALİ ÇİZGİYİ AŞANA İNSAFSIZ KURŞUN Günümüzde Gazze'de benzer sistematik yapı işliyor. İsrail ordusu içindeki yabancı keskin nişancılar, sivillerin bilmediği hayali çizgiler belirliyor. Bu çizgiyi adımlarıyla geçenler sorgusuzca hedef alınıyor. Chicago'lu Daniel Raab ile Münih'li Daniel Graetz gibi isimlerin dahil olduğu bu süreçte katliam, bir ailenin bütün fertlerini sırayla yok edecek kadar vahşileşiyor. Bir gencin yardımına koşan kardeşi, ardından çocuklarını kurtarmaya çalışan babası aynı nişancı tarafından vuruluyor.

HER GÜN VÜCUDUN AYRI BÖLGESİNİ NİŞAN ALDILAR Gazze'de aylarca görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, yaşananların tesadüf olmadığını ispatlayan tıbbi verileri paylaştı. Hastaneye getirilen yaralıların anatomik kalıpları, saldırıların belirli plan dahilinde yapıldığını ortaya koydu. Maynard, katliamın boyutunu şu sözlerle anlattı: "Bir gün aynı anda getirilen dört genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi. Bir gün baş ve boyun, başka gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi hedef seçildi. Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla tesadüf olamaz." Nick Maynard

KAN GÖLÜNDE SAĞLIK NÖBETİ Yardım noktaları, yiyecek bekleyen gençler için adeta bir ölüm tuzağına dönüştürüldü. Aksa Hastanesi'nde kapasite 3 katına çıkarken, tıbbi altyapı tamamen çöktü. Koridorlarda kan gölleri oluştu. Maynard, yaşadığı dehşeti şu ifadelerle dile getirdi: "Acil servis koridorlarında zeminlerde yatan insanlar vardı. Kelimenin tam anlamıyla insanların ve kan göllerinin üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyorduk." NİCK MAYNARD KİMDİR Nicholas Maynard, Oxford Üniversite Hastanesi'nde mide-bağırsak cerrahı uzmanı olarak çalışıyor. 1962 veya 1963 yılında doğan cerrah, tıp eğitimini Oxford Exeter Koleji ve Guy's Hastanesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Kariyer yolculuğunda Melbourne'da iki yıl kıdemli asistanlık yapan Maynard, Oxford'daki görevine dönmeden önce tıp dünyasında tecrübe edindi. 2010 ile 2025 yılları arasında Gazze'ye düzenli ziyaretler gerçekleştiren Maynard, bölgedeki sağlık sisteminin çöküşünü dünyaya duyurdu. Maynard, Şubat 2025 tarihinde Kral III. Charles tarafından İnsani Yardım Madalyası ile ödüllendirildi. İsrail ordusunun sivil halkı ve sağlık çalışanlarını kasten hedef aldığını belirten deneyimli cerrah, tanık olduğu dramı uluslararası platformlarda dile getirmeyi sürdürüyor. GAZZE'DE OLANLAR TIPTA ÖĞRENDİKLERİMİZİ SORGULATIYOR Trajedinin derinleştiği bu süreçte Harvard Tıp Fakültesi mezunu Leen Ezzeddine, akademik dünyanın sessizliğini tarihi konuşmayla eleştirdi. ezunu Leen Ezzeddine, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada tıp eğitiminin doğası ile dünyada yaşanan yıkımlar arasındaki çelişkiyi gündeme taşıdı. Ezzeddine, bir yandan insanlara şifa vermenin yollarını öğrenirken diğer yandan hastanelerin ve sağlık altyapılarının yok edilişine şahit olmanın, genç doktor adayları üzerinde yarattığı ahlaki ve psikolojik ağırlığa vurgu yaptı.