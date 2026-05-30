Beşiktaş'a 40 milyon euroluk golcü! Dünya devinden gelecek

Siyah-beyazlılar, Senegalli forvet için kiralama formülünü değerlendiriyor.

Nicolas Jackson'ın geleceği, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kararına bağlı olacak.

Beşiktaş yönetimi, transfer için Chelsea ile görüşmelerini sürdürüyor.

Nicolas Jackson, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak 15 gole katkı sağladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı devam ederken transfer komitesi de yeni sezon planlamasını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa piyasasındaki fırsatları yakından takip ediyor. HEDEF NICOLAS JACKSON TransferFeed'de yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı transfer listesine aldı. 24 yaşındaki Senegalli forvetin, hücum hattı için değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ın İngiliz ekibiyle uzun vadeli sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın oyuncu için kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi. BAYERN'DE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman ekibinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Senegalli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.