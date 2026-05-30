Beşiktaş'a 40 milyon euroluk golcü! Dünya devinden gelecek
Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson’ı kiralık olarak gündemine aldı.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı transfer listesine aldı.
- Siyah-beyazlılar, Senegalli forvet için kiralama formülünü değerlendiriyor.
- Nicolas Jackson'ın geleceği, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kararına bağlı olacak.
- Beşiktaş yönetimi, transfer için Chelsea ile görüşmelerini sürdürüyor.
- Nicolas Jackson, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te kiralık olarak 15 gole katkı sağladı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı devam ederken transfer komitesi de yeni sezon planlamasını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için Avrupa piyasasındaki fırsatları yakından takip ediyor.
HEDEF NICOLAS JACKSON
TransferFeed'de yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı transfer listesine aldı. 24 yaşındaki Senegalli forvetin, hücum hattı için değerlendirilen isimlerden biri olduğu belirtildi.
KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ın İngiliz ekibiyle uzun vadeli sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın oyuncu için kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi.
BAYERN'DE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI
Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman ekibinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu. Senegalli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.
XABI ALONSO KARARI BEKLENİYOR
Nicolas Jackson'ın geleceğinde Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun vereceği karar belirleyici olacak. İngiliz ekibinin yeni kadro planlamasına göre oyuncunun takımdaki durumu netlik kazanacak.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR
Siyah-beyazlı yönetimin, transferi netleştirmek için Chelsea cephesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Beşiktaş'ın teknik direktör kararının ardından hücum hattı için daha somut adımlar atması bekleniyor.
15 GOLE KATKI SAĞLADI
Nicolas Jackson, 2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla 34 resmi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki golcü, 1320 dakikada 11 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek 15 gole doğrudan katkı verdi.