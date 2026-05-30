Elazığ'da askeri personel kocadan dehşet: Tartıştığı eşini 4 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdü
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde askeri personel olan Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketinde geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile girdiği tartışma sonucu, 4 yaşındaki çocukları evdeyken tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Binadaki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri katil zanlısı kocayı bina içinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARININ YANINDA ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.