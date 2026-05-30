Kırklareli'de miras kavgası ölümle bitti: Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından katledildi

Kurban Bayramı ziyareti için Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyüne gelen 52 yaşındaki yazar Ayten Öztürk, evlerinin bahçesinde miras meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cinayetin ardından ormanlık alana kaçan katil zanlısı yeğen B.S. jandarma ekiplerinin takibiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

  • Yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı'nda Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde miras tartışması sonucu yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
  • 52 yaşındaki Öztürk, annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin bahçesinde otururken yeğeniyle miras paylaşımı konusunda tartışmaya başladı.
  • Tartışmanın büyümesi üzerine yeğen B.S., Öztürk'e bıçakla saldırdı ve yazar olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası kaçan şüpheli B.S., Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.
  • Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm raporu için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bayram sevinci acıya dönüştü, Kırklareli'den gelen feci haber yürekleri yaktı. Kurban Bayramı dolayısıyla ailesini ve annesini ziyaret etmek amacıyla Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne giden ünlü yazar Ayten Öztürk, akrabalarıyla girdiği miras tartışmasının kurbanı oldu.

Ayten Öztürk. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

Bahçede oturdukları sırada gözü dönen yeğeni tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki talihsiz yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde can verdi. Kan donduran cinayetin ardından kaçan şüpheli ise jandarmanın başarılı operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

BAYRAM ZİYARETİNDE TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Korkunç olay, Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve annesini görmek için Küçükyayla köyüne gelen Ayten Öztürk'ün aile evinde yaşandı.

52 yaşındaki yazar, annesi ve teyzesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada, yanlarına gelen yeğeni B.S. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle bir tartışma çıktı. Sözlü sataşmalarla başlayan gerginlik, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

GÖZÜ DÖNEN YEĞEN DEHŞET SAÇTI

Gözü dönen cani yeğen B.S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçakla teyzesi Ayten Öztürk'e saldırdı. Aldığı ağır bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Öztürk'ü gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği netleşti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Cinayetin ardından suç aletiyle birlikte izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı yeğenin kaçması üzerine Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı.

Köyün giriş ve çıkışlarını kapatan, didik didik her yeri arayan jandarma komandoları, şüpheli B.S.'yi köy yakınlarında bulunan derin ormanlık alanda saklanırken yakaladı. Öztürk'ün cenazesi ise kesin ölüm raporu için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

