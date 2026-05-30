Kırklareli'de miras kavgası ölümle bitti: Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından katledildi

Hızlı Özet Göster

Bayram sevinci acıya dönüştü, Kırklareli'den gelen feci haber yürekleri yaktı. Kurban Bayramı dolayısıyla ailesini ve annesini ziyaret etmek amacıyla Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyüne giden ünlü yazar Ayten Öztürk, akrabalarıyla girdiği miras tartışmasının kurbanı oldu.

Ayten Öztürk. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.) Bahçede oturdukları sırada gözü dönen yeğeni tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki talihsiz yazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde can verdi. Kan donduran cinayetin ardından kaçan şüpheli ise jandarmanın başarılı operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.