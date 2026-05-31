Hatay'da dünyanın ilk fonksiyonel 3'lü tüp projesi! 5 dakikada Amik Ovası: Dünya ticaret koridorlarına yeni kanal

Proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezleri İskenderun Limanı'na daha hızlı erişecek



SANAYİ MERKEZLERİ İSKENDERUN LİMANI'NA DAHA HIZLI ERİŞECEK



Amanos Dağları'nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşımın önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı'na daha hızlı erişeceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı ise 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasındaki ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlayacağız." diye konuştu.

Proje ile Gaziantep'in Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını söyledi.





BÖLGENİN AFETLERE DİRENCİ ARTACAK



Bölgenin afetlere karşı direncinin artacağını da belirten Uraloğlu, "Depreme karşı dirençli yeni karayolu ve demiryolu altyapıları kuruyoruz. Bu proje ile afet durumlarında da kesintisiz ulaşım kapasitesini güçlendireceğiz." dedi.



İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve yeni liman yatırımlarının lojistik kapasitesini artıracaklarını belirten Uraloğlu, Hassa bölgesinin yeni lojistik ve depolama alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.





1,55 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN SAĞLANDI



Projede finansman sürecinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, "Societe Generale liderliğinde sağlanan kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman temin edildi. Kredi sözleşmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi, yer teslimini gerçekleştirdik. Şu anda mobilizasyon çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.



Projede güzergâh optimizasyonlarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, kamulaştırma süreçleri ile tünel projelerinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.