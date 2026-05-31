CHP'deki iç savaşın adı konuldu! Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanı" itirafı kimleri bağlıyor? Yeni pavyon ifşaları yolda... Özel'e yol göründü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , mutlak butlan kararına müteakip 2.5 yıl sonra "Genel Başkan" sıfatıyla CHP Genel Merkezi'ne döndü. CHP'nin tarihsel namusunu koruyacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'ın şaibeli olduğunu belirterek "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti?" ifadelerini kullandı. " Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?" sorusunu sorup "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak." sözleriyle açık açık hesap soracağını ilan etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ İTİRAF: CHP'DE FETÖ AJANLARI VAR

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını itiraf etmesi ise Türk siyaset gündemine bomba gibi düştü.



"Özür diliyorum" diyerek durumu dile getiren CHP lideri, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.