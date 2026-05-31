CHP'deki iç savaşın adı konuldu! Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanı" itirafı kimleri bağlıyor? Yeni pavyon ifşaları yolda... Özel'e yol göründü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaptığı "arınma" buluşmasında CHP'deki "FETÖ ajanları" için özür diledi. Kılıçdaroğlu'nun "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti?" sözleri de çokça konuşuldu. FETÖ iddiasının altından Ekrem İmamoğlu'nun mu Özgür Özel'in mi çıkacağı merak edilirken; şaibeli kurultay sürecindeki pavyon pazarlıklarına ilişkin önümüzdeki günlerde yeni bir ifşanın gelebileceğini söyleniyor. Ayrıca, Özel'in Güvenpark'taki öfkeli hali için "CHP'den yolu ayrıldı" yorumları yapılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararına müteakip 2.5 yıl sonra "Genel Başkan" sıfatıyla CHP Genel Merkezi'ne döndü.
CHP'nin tarihsel namusunu koruyacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'ın şaibeli olduğunu belirterek "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti?" ifadelerini kullandı.
"Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?" sorusunu sorup "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak." sözleriyle açık açık hesap soracağını ilan etti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ İTİRAF: CHP'DE FETÖ AJANLARI VAR
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını itiraf etmesi ise Türk siyaset gündemine bomba gibi düştü.
"Özür diliyorum" diyerek durumu dile getiren CHP lideri, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.
Kamuoyu "Kim bu CHP'deki FETÖ ajanları?" sorusuna yanıt ararken Kılıçdaroğlu'nun iddiasının altından Ekrem İmamoğlu'nun mu Özgür Özel'in mi çıkacağı merak ediliyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla "Özür diliyorum beni affedin" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
CHP'DE İÇ SAVAŞIN ADI KONULDU
"CHP'deki iç savaşın adı konuldu: Ahlaki hesaplaşma" değerlendirmesinde bulunan Övür, Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum" açıklamasına dikkat çekti.
BOMBA: PAVYONDAN YENİ İFŞALAR YOLDA
Şaibeli kurultay sürecindeki pavyon pazarlıklarına ilişkin önümüzdeki günlerde yeni bir ifşanın gelebileceğini söyledi.
FETÖ İDDİASININ ALTINDAN İMAMOĞLU MI ÇIKACAK ÖZEL Mİ?
Övür, Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki FETÖ ajanları için özür dilemesi için ise şöyle konuştu:
Acaba aynı zaman diliminde "hançercilerin, yolsuzluk yapanların ve FETÖ ile ilişkili olanların" CHP'de buluşmaları tesadüf mü?
Özellikle FETÖ ile ilişki iddiası çok tartışılacak görünüyor. O iddianın altında daha önce Samanyolu TV'de çalıştığı ve ilk FETÖ okulunu babası Hasan İmamoğlu'nun açtığı bilinen Ekrem İmamoğlu mu çıkacak yoksa iş Özgür Özel'e kadar uzanacak mı? Sadece yolsuzluk iddiaları değil, bu soru, yeni nesil iki siyasetçinin peşini bırakmayacak gibi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN CHP'DEN YOL AYRILDI
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde partililere hitap ederken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güvenpark'ta konuşuyordu.
CHP'deki bu ayrışma ile Özgür Özel'in yol ayrımına girdiğini ifade eden Övür, "Kılıçdaroğlu "sakin güç" görüntüsü verirken, Özel ve yakın arkadaşlarındaki öfke hâli bir sıkışmanın işareti gibiydi. Bu tablo aynı zamanda Özgür Özel'in CHP'den yolunun ayrıldığının da en net ifadesiydi" dedi.