Emekli ve memur temmuz zammı netleşiyor: İşte masadaki tüm rakamlar ve maaş formülleri
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşan temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu oran kök aylığa ve ek ödemelere yansıtılırken, taban aylığın da artırılması gündemde. Bu, yasal düzenlemeyle yapılacak...
- Emeklilerin temmuz zammı, ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek.
- Ocak-nisan dönemi enflasyonu yüzde 14.64 olarak gerçekleşti, temmuz zammı yüzde 17.38 ila 18.58 arasında bekleniyor.
- Temmuz zammı belirlendikten sonra refah payı uygulaması ile zam oranı artırılabilir.
- Kök aylık ve ek ödemeler, e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir ve zam oranı bunlara yansıtılacak.
- Dul ve yetim aylıkları, taban aylık artışından hisseleri oranında faydalanacak.
Ocak ayında bu yılın ilk zammını, ardından da çifte ikramiyeyi alan emekliler, şimdi de gözünü temmuz zammına çevirdi. Bu zammın oranını ise ilk 6 aylık enflasyon gösterecek. Ocak-Haziran ayında gerçekleşen enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına ve ek ödemelere yansıtılacak. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 20 bin liranın altında olan emeklilere taban aylık düzenlemesi kapsamında 20 bin lira yatırılırken, bu tutarın da artırılması gündemde. Peki emeklilere ne kadar zam yapılacak? Taban aylık artacak mı? Hangi formüller gündemde? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam rehberi...
Temmuz zammı ne kadar bekleniyor?
Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Yani 4 ayda emeklilere yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın yüzde 26 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre, ilk 6 aylık TÜFE yani emeklilerin temmuz zammı yüzde 17.38 bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Buna göre de emeklilerin zammı yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı ay da kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak.
Zam oranı yükseltilir mi?
Temmuz zammı belli olduktan sonra daha önce de uygulanan refah payı devreye alınabilir. Bu da zam oranını yükseltir. Ancak bu konu temmuz ayında, zam oranının belli olmasının ardından kesinlik kazanacak.
Kök aylığı nasıl öğrenebiliriz?
Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' sayfasından görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam kök aylığı, 'ek ödeme tutarı' da aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. '5510 Ek 19 Miktarı' ise aylığı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Şu anda burada, kök aylığı ve ek ödemeyi 20 bin liraya tamamlayan tutar yazıyor.
Artış nasıl uygulanacak?
Temmuz ayı başında belli olacak zam oranı, e-Devlet'te 'aylık tutarı' olarak görünen tutara (kök aylık) eklenecek. Ayrıca aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de yeni kök aylıktan hesaplanacak. Böylece ek ödeme tutarı da artmış olacak. Zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara taban aylık, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırılacak.
DUL VE YETİMLERE NASIL YANSITILACAK?
Taban aylık, dul ve yetimlere hisseleri oranında uygulanıyor. En düşük ödeme; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 15 bin lira, yüzde 50 olanda 10 bin lira, yüzde 25 olanda da 5 bin lira. Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de yararlanacak.
Ölüm aylığı yüzde 75 olana yeni taban aylığın yüzde 75'inden, yüzde 50 olana yüzde 50'sinden, yüzde 25 olana da yüzde 25'inden az ödeme yapılamayacak. Örneğin; taban aylık 23 bin 716 lira olursa, en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanda 17 bin 787 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanda 11 bin 858 liraya, yüzde 25 olanda ise 5 bin 929 liraya ulaşacak.
TABAN AYLIK ARTACAK MI?
Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Artış için en kuvvetli formül, 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması yönünde. Ancak istenirse daha yüksek de belirlenebilir. Ocakta, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 12.19 çıkmış, ancak taban aylıkta yüzde 18.48 artış yapılmıştı. Taban aylık, eğer 6 aylık enflasyon zammı olursa 23 bin lirayı aşacak. Eğer artış yüzde 17.38 olursa 23 bin 476 liraya, yüzde 18.58'e ulaşırsa 23 bin 716 liraya çıkacak.
ARTIŞ NASIL YAPILACAK?
Refah payı ya da taban aylık artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın verilmesinin ardından hızla harekete geçirilecek. Emeklilere maaş ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. Bu tarihe kadar düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Düzenleme yetişmezse, sonradan hak sahibi emeklilere fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi