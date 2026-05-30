Özgür Özel için FETÖ parlatması iddiası
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” sözleri sonrası, Özgür Özel hakkında 2016’da verilen tanık ifadesi yeniden gündem oldu. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifade veren Enis Uludemir, Özel’in 2007’den itibaren Manisa’da FETÖ/PDY yapılanması tarafından desteklendiğini ve bu sürecin örgüt içinde “parlatma” olarak adlandırıldığını iddia etmişti.
- CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki bayramlaşma programında FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür diledi.
- Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, 2016 yılında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen tanık ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ tarafından desteklendiği iddiası yeniden gündeme geldi.
- Tanık Enis Uludemir ifadesinde, Özel'e örgüt içinde 'parlatma' olarak adlandırılan maddi ve manevi destek verildiğini öne sürmüştü.
- FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı yöneticileri arasındaki ByLock yazışmalarında Özgür Özel ve Soma maden kazasına ilişkin bilgi notlarının kendisine verilmesinin değerlendirildiği görüldü.
- Tanık ifadesinde, FETÖ Manisa yapılanmasının Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile görüşerek CHP adaylığı için Özel'in ismini aldığı iddia edilmişti.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki bayramlaşma programında yaptığı "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" çıkışı, Özgür Özel hakkında yıllar önce verilen tanık ifadesini yeniden gündeme taşıdı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2016'da ifade veren Enis Uludemir'in, Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY tarafından desteklendiği, örgüt içinde "parlatma" sürecine alındığı ve Manisa-Salihli hattında siyasi olarak hazırlandığı yönündeki iddiaları yeniden dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN FETÖ ÖZRÜ: CHP'DE ESKİ DOSYALAR YENİDEN AÇILDI
Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra parti genel merkezindeki bayramlaşma programında partililere seslendi. Kurultay süreci, parti içi hesaplaşma ve "arınma" mesajlarıyla dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP'de temiz bir kurultay yapacaklarını söyledi.
"Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına meze yaptılar" diyen Kılıçdaroğlu, partiyi "hırsız ve rüşvetçilerden temizleyeceklerini" ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken çıkışı ise FETÖ sözleri oldu. Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca isim vermeden yaptığı "dış odaklar" çıkışında, "Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
2016'DAKİ TANIK İFADESİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2016 yılında verilen tanık ifadesindeki Özgür Özel bölümü yeniden dikkat çekti.
Enis Uludemir, ifadesinde FETÖ/PDY'nin siyasi alanda da faaliyet yürüttüğünü belirterek şu beyanlarda bulunmuştu:
"FETÖ/PDY örgütü siyasi alanda faaliyet göstermekteydi. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti sempatisi az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı."
"ÖZGÜR ÖZEL 2007'DEN İTİBAREN DESTEKLENMEYE BAŞLANDI"
Uludemir, o dönem Salihli'de eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.
Tanık ifadesinde şu sözler yer almıştı:
"Bu kapsamda Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi."
Uludemir, Özel'e verilen desteğin maddi ve manevi boyutta olduğunu da iddia etmişti:
"FETÖ/PDY örgütü 2007 yılından itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı."
"CHP'NİN İÇİNE KONULACAK İSİMLER BELİRLENİYORDU"
Uludemir'in daha sonra yaptığı açıklamalarda, Özel'e ilişkin iddialarını daha da ileri taşıdığı görüldü. Uludemir, sürecin yalnızca yerel siyasetle sınırlı olmadığını, CHP içindeki kadroların belirlenmesine yönelik daha geniş bir hazırlığın parçası olduğunu öne sürdü.
Uludemir, "Aslında Kılıçdaroğlu'nun, yani Deniz Baykal'ın gitmesi ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle hazırlanacak olan CHP'nin içerisine konulacak olan insanların belirlenmesiymiş amaç. Ve biz bu dönemde Alevi çalıştayları altında 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik. Ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti, FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı. Bunu ifadelerde tek belirten kişi de benim" ifadelerini kullandı.
"İLK KONTAK 2010 YILINDA OLDU"
Enis Uludemir'e yöneltilen "Özgür Özel'in FETÖ ile ilk kontağı ne zaman oldu?" sorusuna verdiği yanıt da tartışmayı büyüten başlıklardan biri oldu.
Uludemir, Özel'in isminin 2008 yılında örgüt yetkililerine gönderildiğini, ilk temasın ise 2010 yılında gerçekleştiğini öne sürdü.
Uludemir, " Özgür Özel'in ilk kontağı, 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra... Onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında Belediye Başkan adaylığı ile oldu. FETÖ, 2010 yılında onu belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasın adı da Sümerbank Davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez çünkü mahkeme tarafından yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında.
Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu; Sümerbank Davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'li sözde yöneticilerin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacaktı.
Ama Manisa siyasetinde şöyle de bir şey vardı o zaman için; AK Parti'ye gitmeyen oylar MHP'ye gider ve MHP tarafından da kazanıldı. Özgür Özel kazanamadı" şeklinde konuştu.
BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANAMAYINCA MİLLETVEKİLLİĞİ İDDİASI
Uludemir, Özel'in belediye başkanlığı sürecinde istenilen sonucun alınamaması üzerine bu kez milletvekilliği için hazırlandığını iddia etti.
Uludemir, "Özel belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekilliğine hazırladılar. Tabii bu hazırlık sürecine aslında insanlar internetten çok rahat bakabilir" ifadelerini kullandı.
Bu iddia, 2016'daki tanık ifadesinde yer alan "2007'den itibaren desteklendi" ve "2011 genel seçimlerinde CHP'den Manisa milletvekili oldu" beyanlarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.
TALAT ZURNACI DETAYI
Tanık beyanında, Özgür Özel'in CHP adaylığı sürecine ilişkin Talat Zurnacı detayı da yer almıştı.
Uludemir, FETÖ/PDY Manisa yapılanmasının Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı ile temas kurduğunu ileri sürmüştü:
"Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve CHP adayının kim olacağı konusunda istişare yaptı."
Uludemir, Zurnacı'nın Özel'in uygun isim olduğunu söylediğini ve bunun üzerine örgütün Özel için çalışma başlattığını iddia etmişti:
"Talat Zurnacı bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel üzerine çalışma yaptı."
"PARLATMA TABİR EDİLEN ŞEKİLDE İTİBARI ARTIRILDI"
İfadede, Özel'in halk nezdindeki itibarının artırılması için çalışma yürütüldüğü de öne sürülmüştü.
Uludemir, beyanında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cemaat içerisinde 'parlatma' tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti."
Uludemir, bu sürecin 2011 genel seçimlerine uzandığını belirterek şunları söylemişti:
"2011 genel seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı."
"ÖZEL'E OLAN SEMPATİYİ KONTROL ETMEKTEYDİK"
Tanık ifadesinde MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu detayı da dikkat çekmişti.
Uludemir, Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine gittiklerini ve Özel'e yönelik ilgiyi takip ettiklerini iddia etmişti:
"Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgiyi kontrol etmekteydik."
Uludemir, Hakan Yörükoğlu'nun da kendisine Özel'in desteklendiğini söylediğini öne sürmüştü:
"Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'i desteklediğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti."
AİLE DETAYI: "SADECE ÖZEL DEĞİL, AİLESİ DE İŞİN İÇİNDE"
Uludemir'in son açıklamalarında Özel'in ailesine ilişkin iddialar da yer aldı. Uludemir, Özel'in yalnızca siyasi olarak değil, ailesiyle birlikte bir etki alanına alındığını öne sürdü.
Uludemir, "Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil, aynı zamanda kızının birdenbire Türkiye'nin en zeki kızı haline getirilmesi, işte onlara okulları tarafından ödüller verilmesi, ailesinin değişik biçimde zenginleştirilmesi, abisinin ve ailesinin, eşinin tarafı derken bütün ailesinin bu etki altında Özgür Özel parlatılırken bir taraftan da zengin edilmesi gibi böyle bir süreç başladı. Yani süreç dediğim gibi büyük bir ihtimalle 2010 yılında oldu. Biz de bunu geç anladık" dedi.
YAMANLAR KOLEJİ VE ZAMAN GAZETESİ DETAYI
Özel'in kızı İpek Özel'in, FETÖ'nün eğitim yapılanması içinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmada ödül aldığı öğrenilmişti.
O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i öne çıkaracak şekilde kullanıldığı görüldü.
Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından biri olarak bilinen Yamanlar Koleji'nin örgüt yapılanması açısından ayrı bir öneme sahip olduğu biliniyor. Okulun, örgütün Ege yapılanması ve eğitim ağı bakımından kritik merkezlerden biri olduğu belirtilmişti.
TARAF GAZETESİ DE "PARLATMA" HATTINDA
FETÖ'nün bir diğer yayın organı olarak bilinen kapatılan Taraf Gazetesi'nde de Özel'in öne çıkarıldığı görüldü.
31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında Özgür Özel'in kullanılması dikkat çekti. Bu detay, Uludemir'in "parlatma" iddialarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.
BYLOCK YAZIŞMALARINDA ÖZGÜR ÖZEL VE SOMA DETAYI
Öte yandan FETÖ'nün medya ve sivil toplum yapılanmasına ilişkin ByLock yazışmaları da yeniden gündeme geldi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal genel başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasında geçtiği belirtilen yazışmalarda, Özgür Özel ve Soma maden kazasına ilişkin ifadeler yer aldı.
Yazışmalarda, "Manisa CHP vekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl", "Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var", "versek kullanır ve iyi de olur" ve "nereden aldığını nasıl izah edecek" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Bu yazışmalar, FETÖ mensuplarının Soma maden faciası üzerinden özel bir gündem çalışması yaptığı ve kamuoyunu şekillendirmek için Özgür Özel üzerinden hareket etmeyi değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.
17-25 ARALIK SÜRECİNDEKİ SÖYLEMLERİ YENİDEN HATIRLANDI
Özgür Özel'in 17-25 Aralık sürecindeki açıklamaları ve paylaşımları da yeniden gündeme geldi. Özel'in o dönemde FETÖ'nün hükümeti hedef alan argümanlarıyla paralel söylemler kullandığı yorumları yapılmıştı.
Özel'in 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret etmesi de tartışılan başlıklardan biri olmuştu.
Özel, o dönem yaptığı açıklamada FETÖ'den "cemaat" diye bahsederek şunları söylemişti:
"Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda..."
CHP'DE FETÖ TARTIŞMASI YENİ BOYUT KAZANDI
Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" sözleri, CHP'de eski dosyaları yeniden açtı. Enis Uludemir'in 2016'daki tanık ifadesinde yer alan "2007'den itibaren desteklendi", "parlatma" ve "maddi ve manevi destek" iddiaları, Özel'in siyasi yükselişiyle ilgili tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Uludemir'in daha sonra yaptığı açıklamalarda gündeme getirdiği "ABD'ye gönderildi", "CHP'nin içine konulacak isimler belirleniyordu", "ilk kontak 2010 yılında oldu" ve "belediye başkanlığını kazanamayınca milletvekilliğine hazırlandı" iddiaları da dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.
ByLock yazışmalarındaki Soma detayı, Yamanlar Koleji bağlantısı, Zaman ve Taraf gazetelerinde Özel'in öne çıkarılması ve 17-25 Aralık sürecindeki söylemleriyle birlikte CHP'de FETÖ tartışmasının daha da büyüyeceği değerlendiriliyor.