Özgür Özel için FETÖ parlatması iddiası

"Bu kapsamda Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandı. Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi."

"CHP'NİN İÇİNE KONULACAK İSİMLER BELİRLENİYORDU"

Uludemir'in daha sonra yaptığı açıklamalarda, Özel'e ilişkin iddialarını daha da ileri taşıdığı görüldü. Uludemir, sürecin yalnızca yerel siyasetle sınırlı olmadığını, CHP içindeki kadroların belirlenmesine yönelik daha geniş bir hazırlığın parçası olduğunu öne sürdü.

Uludemir, "Aslında Kılıçdaroğlu'nun, yani Deniz Baykal'ın gitmesi ve Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle hazırlanacak olan CHP'nin içerisine konulacak olan insanların belirlenmesiymiş amaç. Ve biz bu dönemde Alevi çalıştayları altında 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik. Ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti, FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı. Bunu ifadelerde tek belirten kişi de benim" ifadelerini kullandı.

"İLK KONTAK 2010 YILINDA OLDU"

Enis Uludemir'e yöneltilen "Özgür Özel'in FETÖ ile ilk kontağı ne zaman oldu?" sorusuna verdiği yanıt da tartışmayı büyüten başlıklardan biri oldu.

Uludemir, Özel'in isminin 2008 yılında örgüt yetkililerine gönderildiğini, ilk temasın ise 2010 yılında gerçekleştiğini öne sürdü.

Uludemir, " Özgür Özel'in ilk kontağı, 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra... Onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında Belediye Başkan adaylığı ile oldu. FETÖ, 2010 yılında onu belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasın adı da Sümerbank Davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez çünkü mahkeme tarafından yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında.

Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu; Sümerbank Davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'li sözde yöneticilerin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacaktı.

Ama Manisa siyasetinde şöyle de bir şey vardı o zaman için; AK Parti'ye gitmeyen oylar MHP'ye gider ve MHP tarafından da kazanıldı. Özgür Özel kazanamadı" şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAZANAMAYINCA MİLLETVEKİLLİĞİ İDDİASI

Uludemir, Özel'in belediye başkanlığı sürecinde istenilen sonucun alınamaması üzerine bu kez milletvekilliği için hazırlandığını iddia etti.

Uludemir, "Özel belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekilliğine hazırladılar. Tabii bu hazırlık sürecine aslında insanlar internetten çok rahat bakabilir" ifadelerini kullandı.

Bu iddia, 2016'daki tanık ifadesinde yer alan "2007'den itibaren desteklendi" ve "2011 genel seçimlerinde CHP'den Manisa milletvekili oldu" beyanlarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.