CHP'de 'MYK' kaosu! Kılıçdaroğlu A Takımı'nı açıklayacak | Manisa vekili Özgür Özel ekibini TBMM'de topladı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturacak olan 15 kişilik MYK listesini önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. Dün Ankara'da iki ayrı görüntü veren CHP bugün de Meclis'te ayrıştı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "talimatım olmadan toplantı yapılmayacak" sözlerine rağmen MYK'yı TBMM'de topladı. Özel'in ekibi de salı günü grup toplantısı yapacaklarını duyurdu. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye dilekçe veren Kılıçdaroğlu'nun partideki "korsan" girişimlere ne tepki vereceği merak konusu oldu.
Önceki gün 2.5 yıllık aranın ardından Genel Başkanlık makamına gidip koltuğa oturan Kılıçdaroğlu, parti binasında sert ve net mesajlar verdi.
CHP lideri, partisinin tarihsel namusunu koruyacağını belirterek "Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak. Kirliye bulaşan belediye başkanlarına göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU MYK'SINI AÇIKLAYACAK
CHP'yi arındırdıktan sonra kurultaya gideceğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde 15 kişiden oluşan MYK'sını açıklaması bekleniyor.
HANGİ İSİMLER LİSTEDE?
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği son kulis bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alacak isimlerden bazıları şöyle:
- Bülent Kuşoğlu,
- Cemal Canpolat,
- Faik Öztrak
- Barış Yarkadaş,
- Deniz Demir,
- Orhan Sarıbal
- Berhan Şimşek
- Akif Hamzaçebi
- Yıldırım Kaya
- Müslim Sarı
- Turan Aydoğan
PM ERTELENDİ... ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına karşın kendi MYK'sını toplamak için TBMM'ye gitti.
Partinin en üst organlarından biri olarak bilinen MYK, Parti Meclisi'nin kararlarını uygulamakla mükellef. CHP'nin Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılması bekleniyordu ancak parti üyelerine tebligat gitmediği için toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye dilekçe verdi.
KILIÇDAROĞLU: TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK
Kılıçdaroğlu daha sonra CHP milletvekillerine yazı gönderip "Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" açıklamasını yaptı.
Kılıçdaroğlu her ne kadar "talimatım olmadan grup toplantısı olmayacak" dese de Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacağını açıkladı.
ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NU ÇİĞNEDİ
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız" diyerek adeta Genel Merkez'deki yönetime meydan okudu. Kılıçdaroğlu'na rağmen MYK toplantısı düzenledi.
Özel, Meclis'e CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraber geldi.CHP'de çift başlı süreç krizi büyüyor: Özgür Özel TBMM'de MYK'yı topladı
Toplantı öncesi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"DİĞER SALILARDAN BİR FARKI YOK"
MYK'nın olağan bir MYK olduğunu söyleyen Emir, Salı günü grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Yönetmeliğimize, tüzüğümüze, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı'nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok" ifadelerini kullandı.