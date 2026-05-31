CHP'de 'MYK' kaosu! Kılıçdaroğlu A Takımı'nı açıklayacak | Manisa vekili Özgür Özel ekibini TBMM'de topladı

KILIÇDAROĞLU MYK'SINI AÇIKLAYACAK CHP'yi arındırdıktan sonra kurultaya gideceğini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde 15 kişiden oluşan MYK'sını açıklaması bekleniyor. HANGİ İSİMLER LİSTEDE? Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği son kulis bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alacak isimlerden bazıları şöyle:





PM ERTELENDİ... ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına karşın kendi MYK'sını toplamak için TBMM'ye gitti.



Partinin en üst organlarından biri olarak bilinen MYK, Parti Meclisi'nin kararlarını uygulamakla mükellef. CHP'nin Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılması bekleniyordu ancak parti üyelerine tebligat gitmediği için toplantı ileri bir tarihe ertelendi.



Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye dilekçe verdi.

KILIÇDAROĞLU: TALİMATIM OLMADAN YAPILMAYACAK



Kılıçdaroğlu daha sonra CHP milletvekillerine yazı gönderip "Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu her ne kadar "talimatım olmadan grup toplantısı olmayacak" dese de Özgür Özel ve ekibi bu kararı tanımayacağını açıkladı.