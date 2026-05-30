Aynı imzalar yine sahnede: Özgür Özel'e edebiyatçı kalkanı! TSK’yı hedef alan bildiri hattı bu kez CHP kavgasında sahne aldı

Bildirinin Kılıçdaroğlu'nun arınma ve hesaplaşma mesajları verdiği süreçte yayımlanması, mutlak butlan sürecine karşı organize bir destek olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki tartışmaların bir genel başkanlık meselesinden öte siyasetin ahlak, hukuk ve operasyonlarla mı şekilleneceği tartışması olduğunu belirtti.

Bildiride imzası bulunan Ahmet Ümit, Latife Tekin, Ayfer Tunç gibi bazı isimlerin 2016'da Barış İçin Akademisyenler'e destek metninde de yer aldığı tespit edildi.

CHP'de mutlak butlan süreciyle birlikte parti içi kavga derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de yaptığı "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" çıkışı yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun "temiz kurultay" ve "arınma" mesajlarının ardından bu kez bir grup edebiyatçı "Kayyım rejimine hayır" başlıklı bildiriyle sahneye çıktı.

Yargı sürecini hedef alan bildirideki bazı isimlerin, daha önce Barış İçin Akademisyenler'e destek metninde de yer aldığı görüldü. Böylece CHP'deki mutlak butlan tartışmasında, geçmişte de siyasi bildirilerle gündeme gelen aynı çevrelerin yeniden devreye girdiği ortaya çıktı.