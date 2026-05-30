Aynı imzalar yine sahnede: Özgür Özel'e edebiyatçı kalkanı! TSK’yı hedef alan bildiri hattı bu kez CHP kavgasında sahne aldı
CHP’de mutlak butlan süreci ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim” çıkışı gündemdeki yerini korurken, bir grup edebiyatçının yayımladığı “Kayyım rejimine hayır” bildirisi dikkat çekti. Yargı sürecini hedef alan metindeki bazı isimlerin, geçmişte TSK’nın terörle mücadelesini hedef alan Barış İçin Akademisyenler bildirisine destek veren listede de yer aldığı ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkez'de yaptığı konuşmada 'FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim' diyerek özür diledi ve temiz kurultay çağrısı yaptı.
- Bir grup edebiyatçı 'Kayyım rejimine hayır' başlıklı bildiriyle CHP'deki mutlak butlan sürecini hedef alarak yargı kararını siyasi müdahale olarak nitelendirdi.
- Bildiride imzası bulunan Ahmet Ümit, Latife Tekin, Ayfer Tunç gibi bazı isimlerin 2016'da Barış İçin Akademisyenler'e destek metninde de yer aldığı tespit edildi.
- Kılıçdaroğlu, CHP'deki tartışmaların bir genel başkanlık meselesinden öte siyasetin ahlak, hukuk ve operasyonlarla mı şekilleneceği tartışması olduğunu belirtti.
- Bildirinin Kılıçdaroğlu'nun arınma ve hesaplaşma mesajları verdiği süreçte yayımlanması, mutlak butlan sürecine karşı organize bir destek olarak yorumlandı.
CHP'de mutlak butlan süreciyle birlikte parti içi kavga derinleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de yaptığı "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" çıkışı yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun "temiz kurultay" ve "arınma" mesajlarının ardından bu kez bir grup edebiyatçı "Kayyım rejimine hayır" başlıklı bildiriyle sahneye çıktı.
Yargı sürecini hedef alan bildirideki bazı isimlerin, daha önce Barış İçin Akademisyenler'e destek metninde de yer aldığı görüldü. Böylece CHP'deki mutlak butlan tartışmasında, geçmişte de siyasi bildirilerle gündeme gelen aynı çevrelerin yeniden devreye girdiği ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "FETÖ AJANLARI" ÇIKIŞI
CHP'de kurultay tartışmaları ve mutlak butlan süreci yeni bir saflaşmaya dönüşürken, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililerle bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında hem şaibeli kurultay iddialarına hem de parti içindeki hesaplaşmaya ilişkin sert mesajlar verdi.
CHP'de yaşananların yalnızca bir genel başkanlık meselesi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin "ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı" şekilleneceği tartışmasına dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken çıkışı ise FETÖ sözleri oldu. Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" diyerek parti içindeki hesaplaşmanın boyutunu büyüttü.
CHP KAVGASINA "EDEBİYATÇI" KALKANI
Kılıçdaroğlu'nun "arınma" ve "temiz kurultay" mesajları CHP içindeki krizi daha da görünür hale getirirken, aynı süreçte bir grup edebiyatçının yayımladığı bildiri dikkat çekti.
"Edebiyatçılardan adalet ve demokrasi çağrısı: Kayyım rejimine hayır" başlığıyla yayımlanan metinde, CHP'deki mutlak butlan süreci sert ifadelerle hedef alındı.
Bildiride yargı süreci için "kayyım rejimi", "seçimsiz Türkiye", "sistematik hukuksuzluk" ve "antidemokratik uygulamalar" gibi ifadeler kullanıldı. Metinde, yargı eliyle temel anayasal haklara darbe vurulduğu iddia edildi.
YARGI KARARINA "KAYYIM REJİMİ" YAFTASI
Bildiri, "adalet ve demokrasi çağrısı" adıyla duyurulsa da metnin doğrudan CHP'deki mutlak butlan sürecini hedef alması dikkat çekti. Açıklamada hukuki süreç, siyasi müdahale gibi sunuldu.
Metinde, "Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Böylece yargı kararına karşı, edebiyatçı kimliği üzerinden siyasi kampanya dili kuruldu.
Bildirinin zamanlaması da tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de arınma ve hesaplaşma mesajı verdiği süreçte gelen açıklama, mutlak butlan sürecine karşı organize bir destek hattı olarak yorumlandı.
AYNI İSİMLER ESKİ BİLDİRİLERDE DE VARDI
Bildirideki imza listesi incelendiğinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yeni "Kayyım rejimine hayır" metninde yer alan bazı isimlerin, Takvim'in 14 Ocak 2016'da haberleştirdiği Barış İçin Akademisyenler'e destek listesinde de bulunduğu görüldü.
Takvim, 2016'daki haberinde Barış İçin Akademisyenler'e destek veren edebiyatçıları "Skandal bildiriye sözde edebiyatçılar da destek verdi" başlığıyla gündeme taşımıştı. Haberde, TSK'nın terörle mücadelesini hedef alan akademisyen bildirisinin ardından bazı edebiyatçıların da destek metnine imza attığı belirtilmişti.
KESİŞEN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Yeni bildiri ile Takvim'in 2016'daki arşiv haberinde yer alan destek listesi karşılaştırıldığında, bazı isimlerin iki listede de bulunduğu görüldü.
İki listede de yer aldığı görülen bazı isimler şöyle:
Ahmet Ümit, Aslı Tohumcu, Ayfer Tunç, Ayşe Başak Kaban, Ayşegül Devecioğlu, Belma Fırat, Cihan Oğuz, Gönül Kıvılcım, Latife Tekin, Mahir Ünsal Eriş, Menekşe Toprak, Mesut Varlık, Müge İplikçi, Neslihan Cangöz, Semih Gümüş, Sibel Oral, Sine Ergün, Şebnem İşigüzel, Şenay Eroğlu Aksoy, Şükrü Erbaş ve Yavuz Ekinci
Bu tablo, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına verilen "edebiyatçı" desteğinin arkasındaki siyasi refleksi bir kez daha gündeme taşıdı.
ESKİ BİLDİRİ HATTI BU KEZ ÖZEŞ İÇİN SAHADA
Geçmişte siyasi içerikli bildirilerde yer alan bazı isimlerin bu kez CHP'deki mutlak butlan sürecine karşı sahneye çıkması dikkat çekti. Bildiride kullanılan dil, edebiyat çevrelerinden gelen tarafsız bir demokrasi çağrısından çok, CHP'deki iç kavgaya siyasi destek metni görüntüsü verdi.
Bir yanda Kılıçdaroğlu'nun "şaibeli kurultay", "arınma", "hesaplaşma" ve "temiz kurultay" mesajları yer alırken, diğer yanda yargı sürecini "kayyım rejimi" diye hedef alan bildiri hattı ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU ARINMA DEDİ, BİLDİRİ CEPHESİ YARGIYI HEDEF ALDI
Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" sözleri, CHP içindeki hesaplaşmanın yönünü değiştirdi. Kılıçdaroğlu, en kısa sürede kurultay sandığını delegelerin önüne getireceğini belirterek, sandıktan çıkacak ismin partinin meşru lideri olacağını söyledi.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun "temiz kurultay" vurgusuna karşı, bildiri cephesinden yargı sürecini hedef alan bir çıkış geldi. "Kayyım rejimine hayır" başlıklı metin, mutlak butlan kararına karşı siyasi pozisyon aldı.
MUTLAK BUTLANA KARŞI AYNI ÇEVRE YENİDEN DEVREDE
CHP'de mutlak butlan, şaibeli kurultay ve arınma tartışmaları sürerken, geçmişte de siyasi bildirilerde yer alan bazı isimlerin bu kez "edebiyatçı" kimliğiyle yargı sürecine karşı saf tuttuğu görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun parti içinde hesaplaşma mesajı verdiği süreçte gelen bildiri, CHP'deki kavganın yalnızca genel merkez ve kurultay tartışmalarıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.
Aynı imzaların farklı dönemlerde benzer siyasi metinlerde yer alması, "eski bildiri hattı bu kez CHP için sahada" yorumlarına neden oldu.