400 yıllık mühür: Kudüs'te Osmanlı izleri! Mütefekkir Sadık Albayrak’ın kaleminde asırlık hafıza
Üç semavi dinin kalbi Kudüs’ü asırlar boyu barış ve hoşgörü iklimiyle yöneten Osmanlı İmparatorluğu'nun şehre vurduğu silinmez izler, A Haber’in Kudüs sokaklarından gerçekleştirdiği özel yayınla yeniden canlandı. A Haber ekibinin Kudüs sokaklarından gerçekleştirdiği özel dosya yayını, ecdadın mukaddes şehirde bıraktığı silinmez izleri küresel gündeme taşırken; Mütefekkir Sadık Albayrak’ın daktilosunun başında büyük bir titizlikle kaleme aldığı "Son Devir Osmanlı Uleması" adlı eseri, ulemanın görev yaptığı medreselerden eğitim yapısına kadar dönemin entelektüel mirasını ortaya koyarak geçmişle gelecek arasında muazzam bir köprü inşa ediyor ve şehre verilen önemi kanıt niteliğindeki belgelerle tarihe not düşüyor.
- Osmanlı İmparatorluğu, Kudüs'ü 400 yıl boyunca barış, adalet ve hoşgörü ile yöneterek han, hamam, medrese gibi mimari eserler inşa etti.
- Sadık Albayrak'ın 'Son Devir Osmanlı Uleması' adlı eseri, Osmanlı'nın Kudüs ve diğer bölgelerdeki entelektüel mirasını arşiv belgeleriyle ortaya koyuyor.
- A Haber'in Kudüs'te gerçekleştirdiği özel yayında, Osmanlı dönemine ait surlar, sokaklar ve Kubbetü's-Sahra çevresindeki mimari eserler görüntülendi.
- Türkiye, İsrail işgali altındaki Kudüs'te Osmanlı mirasının korunması ve restorasyonu için aktif çalışmalar yürütüyor.
- Albayrak'ın eseri, Osmanlı ulemasının görev yaptığı medreseleri ve dönemin eğitim yapısını belgelerle detaylandırarak tarihi hafızayı yeniden inşa ediyor.
400 YILLIK ADALET VE HOŞGÖRÜ DÖNEMİ: OSMANLI'NIN GÖZBEBEĞİ KUDÜS
Osmanlı İmparatorluğu, İslam aleminin ilk kıblesi olan ve üç semavi din için de kutsal kabul edilen Kudüs'ü tam 400 yıl boyunca barış, adalet ve eşsiz bir hoşgörü iklimiyle yönetti.
Bu uzun yönetim süreci boyunca mukaddes şehir; hanlar, hamamlar, medreseler, çeşmeler, kitabeler ve surlarla adeta ilmek ilmek işlendi.
A Haber ekibinin Kudüs'ün tarihi surları ve sokaklarından geçtiği görüntülerde, ecdadın estetik anlayışını yansıtan ve zamana meydan okuyan mimari şaheserler tüm ihtişamıyla gözler önüne serildi. Kubbetü's-Sahra'nın altın sarısı kubbesinin gölgesinde uzanan tarihi sokaklar, her bir köşesinde Osmanlı'nın şehre vurduğu mühre ev sahipliği yapıyor.Kudüs sokaklarında asırlık mühür: Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıllık izleri
Bugüne kadar Kudüs'teki Osmanlı eserleriyle ilgili pek çok çalışma yapıldı. Ancak bunların en kapsamlısı, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alındı.
TARİHİ HAFIZAYI CANLANDIRAN ESER: "SON DEVİR OSMANLI ULEMASI"
Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak'ın kütüphanesindeki arşiv belgeleri, asırlık kitaplar ve daktilosunun başında harf harf işlediği "Son Devir Osmanlı Uleması" adlı eseri, yalnızca Kudüs'ün değil tüm Osmanlı bakiyesinin yakın tarihine ışık tutuyor.
Eserde yer alan kanıt niteliğindeki binlerce belge, arşiv kaydı ve çarpıcı bilgi, tarihe silinmeyecek önemli bir not düşüyor. Ulemanın görev yaptığı medreseleri, ilim merkezlerini ve dönemin eğitim yapısını net bir şekilde ortaya koyan Mütefekkir Sadık Albayrak; Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel mirası tüm yönleriyle gözler önüne seriyor.
Bugüne kadar gölgede kalan birçok ismi yeniden gündeme taşıyan eser, yalnızca bir tarih çalışması değil; aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş bir hafızanın yeniden inşası niteliğini taşıyor. Bu eserlerin hepsi, bu mukaddes şehre Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi.
TÜRKİYE ECDAT MİRASINA KARARLILIKLA SAHİP ÇIKIYOR
İsrail işgali altında zorlu günler geçiren ve tarihi dokusu sistematik olarak tahrip edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kudüs'te, Osmanlı mirasını korumak adına en büyük çabayı yine Türkiye gösteriyor.
Türkiye ise Kudüs'teki Osmanlı mirası ve İslam eserlerinin korunması ve restorasyonu için aktif çalışmalar yürütüyor. Kudüs'teki tarihi dokunun korunması için çaba sarf ediyor.
