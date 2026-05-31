Beşiktaş'tan sürpriz Ada çıkarması! Harry Wilson harekatı başladı
Yeni sezon öncesi kanat hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Galli yıldızın mali şartlarını araştırdığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş, Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson'ı transfer listesine aldı.
- Fulham, Harry Wilson'a yeni sözleşme teklif etmeyi planlarken Everton da oyuncu ile ilgileniyor.
- Beşiktaş yönetimi, Wilson'ın maaş ve imza parası taleplerini araştırarak maliyetin bütçeye uygun olması halinde resmi girişimlere başlamayı düşünüyor.
- Harry Wilson, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor ve kariyeri adına en doğru tercihi yapmayı planlıyor.
- Wilson, geçtiğimiz sezon Fulham'da 41 maçta 11 gol ve 8 asistle toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, hücum hattına yapılacak takviyeler için rotasını İngiltere'ye çevirirken gündeme dikkat çeken bir isim geldi.
HEDEF HARRY WILSON
Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson'ın, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Kanat bölgesine kaliteli bir takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, Galli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
PREMIER LİG RAKİPLERİ VAR
Transferde Beşiktaş'ın işi kolay görünmüyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Fulham'ın oyuncuyla yeni sözleşme yapmak istediği ifade edilirken, Everton'ın da Harry Wilson için devrede olduğu kaydedildi.
YÖNETİM MALİ ŞARTLARI ARAŞTIRDI
Sabah'ın haberine göre Beşiktaşlı kurmaylar, 29 yaşındaki futbolcunun maaş ve imza parası taleplerini araştırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, maliyetin bütçeye uygun olması halinde resmi girişimlere başlamayı planladığı aktarıldı.
KARARINI TEKLİFLER BELİRLEYECEK
Deneyimli futbolcunun ise kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdiği ve kariyeri adına en doğru tercihi yapmak istediği belirtildi. Transfer sürecinde Premier Lig kulüplerinin ilgisinin belirleyici faktörlerden biri olabileceği ifade ediliyor.
FULHAM'DA ETKİLİ SEZON
Harry Wilson, 2021 yılında Liverpool'dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Galli yıldız geride kalan sezonda 41 resmi maçta forma giydi.
19 GOLE DOĞRUDAN KATKI
29 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 19 gole doğrudan katkı sağlayan Wilson, sezonun dikkat çeken performanslarından birine imza attı.