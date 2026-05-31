Kanye West İstanbul'u salladı! 118 bin kişilik rekor konser: Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahneye çıktı. Yaklaşık 118 bin kişinin izlediği dev organizasyon, hem katılım rekoru hem de görkemli sahne şovlarıyla hafızalara kazındı. İstanbul'un dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen hayranlar, saatler süren ulaşım yoğunluğuna rağmen stadyumu doldurdu.

Kanye West İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, Türkiye'deki ilk konseriyle İstanbul'u adeta ayağa kaldırdı. Yaklaşık 118 bin kişinin akın ettiği Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne alan yıldız isim, yalnızca müzik dünyasında değil, şehir genelinde de büyük bir hareketliliğe neden oldu.

Müzik festivali şehir ekonomisine can suyu oldu

Aylar öncesinden duyurulan organizasyon, Türkiye'nin son yıllarda ev sahipliği yaptığı en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Konser için hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce müziksever İstanbul'a gelirken, organizasyonun etkisi şehir ekonomisine kadar uzandı.

Metro istasyonlarında konser izdihamı

Tarihi konser öncesinde en büyük sınav ulaşımda yaşandı. Etkinlik saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yoğunluk zaman zaman izdiham seviyesine ulaştı.

Stadyuma akın: Müzikseverler saatler öncesinden yerini aldı

İstasyonların peronları ve koridorları kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte güçlük çekti. Aktarma noktalarında uzun kuyruklar oluştu, stadyuma yönelen çıkışlarda ise yürüyen merdivenler yoğunluk nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale geldi. Ulaşımda yaşanan tüm zorluklara rağmen konser heyecanı ağır bastı. Saatler öncesinden stadyuma ulaşan müzikseverler, tribünleri ve saha içini kısa sürede tamamen doldurdu.

Dünya genelinden müzik tutkunları İstanbul’da buluştu

Organizasyon yetkililerinin verdiği bilgilere göre Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi. Yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle otellerde doluluk oranları yükselirken, konser hafta sonu boyunca şehir turizmine de önemli katkı sağladı.

Ünlüler tribünde: Magazin dünyası Kanye West’i izledi

Kanye West konseri yalnızca müzik tutkunlarının değil, magazin dünyasının da ilgi odağı oldu. Etkinliği izlemek için stadyuma gelen isimler arasında Yasemin Allen, Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Afra Saraçoğlu da yer aldı. Ünlü isimlerin konser alanından yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, etkinlik gece boyunca en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dev küre sahne: Görsel şölenin merkezi

Konserin en dikkat çeken detaylarından biri ise sahne tasarımı oldu. ABD'deki Los Angeles SoFi Stadium performanslarında kullanılan konseptten ilham alınarak hazırlanan dev yarım küre sahne, stadyumun merkezine kuruldu. Yüksek çözünürlüklü projeksiyon sistemleriyle dev bir dünya maketine dönüştürülen sahne, gece boyunca değişen görsellerle izleyenlere görsel şölen sundu.

Işık denizinde bir konser gecesi

Yoğun ışık gösterileri, lazer efektleri, sis makineleri ve senkronize animasyonlarla desteklenen performans sırasında tribünler adeta dev bir ışık denizine dönüştü. Binlerce kişinin cep telefonlarının flaşlarını açarak sanatçıya eşlik ettiği anlar, geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

İki saatlik müzik ziyafeti: Kanye West’ten muhteşem performans

Kanye West, konserin açılışını "Father" şarkısıyla yaptı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnedeki dev küre üzerinde performans sergileyen sanatçı, kariyerinin en sevilen eserlerini seslendirdi. "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming" gibi hit parçaların yer aldığı repertuvarda final şarkısı ise "Stronger" oldu. Her şarkıda seyircilerin büyük coşkuyla eşlik ettiği konser boyunca stadyumdan yükselen tezahüratlar dikkat çekti.

Çorap çılgınlığı: Hayranlardan dev kuyruk

Konser öncesinde stadyum çevresinde kurulan resmi ürün satış noktaları da yoğun ilgi gördü. Özellikle Kanye West'e ait lisanslı ürünler kısa sürede tükenme noktasına gelirken, en büyük ilgiyi çoraplar gördü. Yaklaşık 1.000 TL'den satışa sunulan lisanslı çorapları satın almak isteyen hayranların oluşturduğu kuyruğun 2,5 kilometreyi bulduğu belirtildi. Saatlerce sırada bekleyen hayranların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Birçok sanatçıdan muhteşem gece performansı

Konser yalnızca Kanye West performansıyla sınırlı kalmadı. Organizasyon kapsamında "before party" ve "after party" etkinlikleri düzenlenirken, DJ performansları, lazer gösterileri ve özel sahne şovları gece boyunca devam etti. Etkinlikte ayrıca Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne aldı. Her yaş grubundan müzikseverin katıldığı organizasyonda, 16 yaşından küçük katılımcılar alana yalnızca ebeveynleri eşliğinde giriş yapabildi.

150 milyonluk teknik donanımla eşsiz konser

Dev organizasyon için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yaklaşık 150 milyon lira değerinde sahne, ışık, ses ve teknik ekipman yatırımı yapıldığı açıklandı. Kurulan sistemler sayesinde konser, hem stadyumdaki seyircilere hem de çevrim içi izleyicilere üst düzey bir deneyim sundu. Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser, dakikalar içinde milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Rekor gecesi: 118 bin kişiyle tarih yazıldı

Gecenin sonunda hayranlarına seslenen Kanye West, İstanbul'daki ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünlü sanatçı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Size şunu söylemek istiyorum; 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık.

Unutulmaz bir konser: Kanye West İstanbul’u büyüledi

Binlerce kişi sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı. Türkiye'deki ilk konserini unutulmaz bir şölene dönüştüren Kanye West, hem müzik performansı hem de kırdığı katılım rekoruyla İstanbul'da uzun süre konuşulacak bir geceye imza attı.

Fotoğraflar AA ve sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt