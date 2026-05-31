Kanye West İstanbul'u salladı! 118 bin kişilik rekor konser: Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahneye çıktı. Yaklaşık 118 bin kişinin izlediği dev organizasyon, hem katılım rekoru hem de görkemli sahne şovlarıyla hafızalara kazındı. İstanbul'un dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen hayranlar, saatler süren ulaşım yoğunluğuna rağmen stadyumu doldurdu.
