CHP'ye istikamet çizen 41 görüşme | Özel'in bir ayağı Silivri'de | Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu' kamburunu atıyor
CHP’yi adliye koridorlarında süründürmekle eleştirilen sabık lider Özgür Özel’in görev süresi boyunca ayda ortalama 3 kez İmamoğlu’nun ayağına gittiği belirlendi. Özel’in Silivri’de 41 kez İmamoğlu ile görüştüğü kaydedildiği. Yolsuzluk tutuklusunun talimatlarıyla CHP’yi yönettiği belirtilen Özel’in, İmamoğlu’nun savunma dilini birebir kopyalayarak kamuoyuna aktardığı belirlendi. Kılıçdaroğlu ise ilk konuşmasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarına sert tepki göstererek partiyi İmamoğlu kamburundan kurtarma sinyali verdi.
- CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu 41 kez ziyaret ettiği tespit edildi.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi.
- İmamoğlu'nun 23 Mart 2025'te tutuklanmasıyla başlayan ziyaret trafiği her ay ortalama 3 kez gerçekleştirildi.
- Özel, İmamoğlu'nun savunma dilini birebir kopyalayarak yolsuzluk iddialarına karşı çıktı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi 'rüşvetçi ve hırsızlardan arındıracağını' açıkladı.
CHP'de cezaevi kapılarında kurulan vesayet ağı dağılıyor. Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmakla eleştirilen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Silivri'yi adeta su yoluna çevirdiği ortaya çıktı.
Özel'in genel başkanlık döneminde İmamoğlu'nu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tam 41 defa ziyaret ettiği belirlendi.
Özel'in, partinin geleceğine dair adımları bu görüşmelerde aldığı talimatlarla belirlediği ifade edildi.
MUTLAK İTAAT
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Mutlak butlan kararının hemen ardından Özel 29 Mayıs'ta soluğu Silivri'de aldı. Özel'in genel başkanlığının düşürülmesi ve Kılıçdaroğlu'nun iadesi sonrası gerçekleşen son ziyaret tam 7 saat sürdü.
SİSTEMATİK ZİYARET TRAFİĞİ
Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan ziyaret trafiği, her ay ortalama 3 kez yapılarak sistematik hal aldı.
Özel, 23 Mayıs 2025 tarihindeki ziyaretinde davanın siyasi olduğu söylemini ilk kez kitleselleştirdi.
19 Mart'ın yıl dönümü öncesine denk gelen 14 Mart 2026 tarihli görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Özel, "İmamoğlu'na ev hapsi verilmeli" formülünü ilk kez dile getirdi.
İMAMOĞLU NE ÜFLEDİYSE ONU KONUŞTU
İmamoğlu mahkemedeki savunmasında hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddederek, "Bu iddialar çöp, kumpas ve adalet sistemine atılmış bombadır." ifadelerini kullandı. Ziyaretler sonrası Özel'in bu savunma dilini birebir kopyalaması dikkat çekti. Süreci İmamoğlu'ndan aldığı bilgilerle kamuoyuna aktaran Özel, "Yaşananlar Mussolini'nin ön infaz yöntemidir. Bu durum tam bir suçsuzluk halinin tescilidir. İBB'deki rüşvet ve usulsüzlük operasyonları fasarya işlerdir." diye konuştu.
Ancak Özel katıldığı televizyon programında İBB içindeki yozlaşmayı zımnen kabul etmek zorunda kalarak, "90 bin kişinin çalıştığı İBB'de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafında bulundu.
BAY KEMAL KAMBURU ATACAK
Özel cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, mahkeme kararıyla göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi İmamoğlu kamburundan kurtarma yönünde net mesajlar verdi.
Genel Merkez'de düzenlediği arınma buluşmasında kurultay şaibelerine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?" sorularını yöneltti.
Partinin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorunda olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak." dedi.