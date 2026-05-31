CHP'ye istikamet çizen 41 görüşme | Özel'in bir ayağı Silivri'de | Kılıçdaroğlu 'İmamoğlu' kamburunu atıyor

İMAMOĞLU NE ÜFLEDİYSE ONU KONUŞTU

İmamoğlu mahkemedeki savunmasında hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddederek, "Bu iddialar çöp, kumpas ve adalet sistemine atılmış bombadır." ifadelerini kullandı. Ziyaretler sonrası Özel'in bu savunma dilini birebir kopyalaması dikkat çekti. Süreci İmamoğlu'ndan aldığı bilgilerle kamuoyuna aktaran Özel, "Yaşananlar Mussolini'nin ön infaz yöntemidir. Bu durum tam bir suçsuzluk halinin tescilidir. İBB'deki rüşvet ve usulsüzlük operasyonları fasarya işlerdir." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yürüttüğü sistematik cezaevi trafiği partide rahatsızlığa yol açtı