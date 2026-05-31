CHP'deki iç savaşta rotayı onlar belirleyecek: Kılıçdaroğlu makamda Özel sahada 90 vekil pusuda!
CHP’deki taht savaşını yazan Melih Altınok, tarafların artık aynı çatı altında kalmasının imkansız hale geldiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ özrü ve haram sofrası çıkışlarının eski tür barışı ortadan kaldırdığını ifade eden Altınok, Özgür Özel'in siyasi geleceğine dair yeni parti ihtimaline işaret etti. Meclis aritmetiğine değinen yazar, 45 vekilin Özel'i, 12 vekilin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, geriye kalan 90 vekilin havayı koklayarak pusuda beklediğini dile getirdi. Tüzük yetkisini elinde bulunduran genel merkezin zaman kazandığını vurgulayan Altınok, zamanın Kılıçdaroğlu lehine olduğunun altını çizdi.
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim, tarafların birbirini FETÖ ve dış odak işbirlikçisi olarak suçlamasıyla derin bir krize dönüştü.
- Kılıçdaroğlu ve Özel, ayrı ayrı bayramlaşma programları düzenleyerek partinin fiili bölünmesini gözler önüne serdi.
- CHP Meclis grubunda 90 civarında kararsız milletvekili bulunduğu ve sürecin sonunu bekledikleri tespit edildi.
- Mansur Yavaş, 45 milletvekili ile birlikte Özgür Özel'in yanında yer alırken, 12 milletvekili Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
- Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki tüzük yetkisi ve zaman faktörü kendi lehine işliyor görünüyor.
SABAH gazetesi yazarı Melih Altınok, ana muhalefet partisinde yaşanan son gelişmeleri kaleme aldığı köşesinde, CHP'de kararsız milletvekillerinin çoğunlukta olduğuna vurgu yaptı.
CHP içindeki güç savaşını irdeleyen Altınok, İmamoğlu destekli Özgür Özel ile mevcut Kılıçdaroğlu yönetimi arasındaki gerilimin geri dönülemez noktaya ulaştığını vurguladı.
Altınok, tüzük yetkisi, delege pazarlıkları ve milletvekili dengeleri üzerinden şekillenen kavga ortamında, tarafların artık aynı çatı altında kalmasının imkansız hale geldiğini belirtti.
BİRLİK İMKANSIZ
"CHP'de kararsız milletvekilleri çoğunlukta" başlıklı yazısında bayramlaşma programlarındaki bölünmeye dikkat çeken Melih Altınok, tarafların gövde gösterilerini şu sözlerle aktardı:
"Dün aynı saatte, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Güvenpark'taki İl Başkanlığı'nda ise Özgür Özel'in bayramlaşma programı vardı. Beklendiği üzere daha kalabalık bir gruba seslenen Özel, Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Saray işbirlikçisi' ithamlarını tekrarladı.
Ardından, 'Ülkesini seven arkamdan gelsin!' çağrısıyla Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Birkaç kilometre ötede ise Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kırmızı-beyaz karanfillere boğuldu; partililer 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları attı. Kemal Bey'in üç gün öncesinden 'bekleyin' diyerek duyurusunu yaptığı konuşması da birliği imkânsız kılacak ağırlıktaydı."
Kılıçdaroğlu'nun "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözleriyle Özel ve ekibini açıkça "içimizdeki FETÖ" ve "dış odak işbirlikçisi" olarak damgaladığının altını çizdi.
DAHA NE KADAR KALABİLİRLER
Kılıçdaroğlu'nun tasfiye ve arınma mesajlarına değinen Melih Altınok, yenilir yutulur olmayan diğer ithamlarını da doğrudan aktardı. Kılıçdaroğlu'nun, "Haram sofralarına meze yapan hortumları kesmediğim, şerefli delegeleri pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini indiremediğim için..." şeklindeki sert cümlelerini köşesine taşıyan Altınok, bu ifadelerin parti içindeki köprüleri tamamen yıktığını vurguladı.
Altınok, "Peki, kılıçların bu denli sert çekildiği böyle bir ortamda taraflar daha ne kadar bir çatı altında kalabilirler?" sorusunu gündeme taşıdı.
BEKLEYİP GÖRELİM DİYENLER ÇOĞUNLUKTA
CHP'nin asırlık geçmişinin bu dağılmayı geciktirebileceğini ifade eden Altınok, "Evet, CHP'nin 100 yıllık kurumsal yapısı, tüzüğü, yerel yönetimleri ve milletvekili koltukları kolay dağılmaya izin vermez" dedi.
Mevcut krizin safahat safhasında durumun çok daha vahim olduğunu dile getiren Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bu sefer FETÖ özrü, haram-pavyon ithamları, Anıtkabir yürüyüşü o kadar sembolik ve ağır ki, eski tür barış pek mümkün görünmüyor. Bu kadar ağır ithamlar varken 'birlik' lafı boşta kalıyor.
Özel eninde sonunda tek çıkışı olan yeni parti kartını oynamak zorunda kalacak. Ne var ki CHP'nin Meclis grubunda renk vermek için havayı koklayanların, 'Bekleyip görelim' diyenlerin çoğunlukta olduğu anlaşılıyor."
90 KARARSIZ VEKİL PUSUDA
Partinin TBMM grubundaki derin sessizliğe ve vekillerin hamlelerine ışık tutan Melih Altınok, Meclis grubunda renk vermek için havayı koklayanların, "Bekleyip görelim" diyenlerin çoğunlukta olduğunun anlaşıldığını bildirdi. Altınok, "Basında yer alan haberlere göre, hissedilen mahalle baskısına rağmen dün İl Başkanlığı önünde Özel'i dinleyen 45 milletvekili vardı. Güvenpark'taki otobüsün üzerine çıkarak safını ilan eden Mansur Yavaş da onunlaydı. 12 milletvekili ise Genel Merkez önüne giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi." dedi.
ZAMAN KILIÇDAROĞLU'NUN LEHİNE
Geriye kalan büyük çoğunluğun takınacağı tavrın partinin kaderini tayin edeceğini belirten Altınok, genel merkezin elindeki tüzük kozuna dikkat çekti.
Altınok, genel merkez tüzük yetkisiyle örgüt üzerindeki hakimiyetini artırdıkça sahada görülmeyen 90'a yakın kararsız milletvekili arasından Kılıçdaroğlu cephesine geçenlerin olacağını öngördü.
Altınok, "Geçen dakika, Özel'in yaşına sık sık atıfta bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun lehine." ifadesini kullandı.