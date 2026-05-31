CHP'deki iç savaşta rotayı onlar belirleyecek: Kılıçdaroğlu makamda Özel sahada 90 vekil pusuda!

DAHA NE KADAR KALABİLİRLER

Kılıçdaroğlu'nun tasfiye ve arınma mesajlarına değinen Melih Altınok, yenilir yutulur olmayan diğer ithamlarını da doğrudan aktardı. Kılıçdaroğlu'nun, "Haram sofralarına meze yapan hortumları kesmediğim, şerefli delegeleri pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini indiremediğim için..." şeklindeki sert cümlelerini köşesine taşıyan Altınok, bu ifadelerin parti içindeki köprüleri tamamen yıktığını vurguladı.

Altınok, "Peki, kılıçların bu denli sert çekildiği böyle bir ortamda taraflar daha ne kadar bir çatı altında kalabilirler?" sorusunu gündeme taşıdı.

Altınok, Meclis grubundaki 90 milletvekilinin kararsız şekilde beklediğini, Özgür Özel'in eninde sonunda yeni parti kurmak zorunda kalacağını kaydetti.