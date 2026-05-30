Kılıçdaroğlu CHP’de fitili ateşledi: “FETÖ’cüler partiye sızdı” çıkışı sonrası kritik soru gündemde: Kim bu FETÖ’cüler?
2,5 yıl sonra Genel Merkez’e dönen Kemal Kılıçdaroğlu, “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözleriyle CHP’de yeni bir hesaplaşmanın kapısını araladı. Kılıçdaroğlu’nun “pavyon masaları”, “rüşvetçi belediye başkanları”, “yurt dışından medet umanlar” ve “çift ajandalılar” çıkışı sonrası kritik soru öne çıktı: CHP’ye sızdığı söylenen isimler kim?
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra parti genel merkezinde yaptığı konuşmada FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür diledi.
- Kılıçdaroğlu, CHP'ye sızan FETÖ ajanları, dış odaklardan medet umanlar ve rüşvete bulaşan belediye başkanları olduğunu belirterek hesap soracağını açıkladı.
- Kılıçdaroğlu, tertemiz bir kurultay yapacağını ve sandığı partililerin önüne getireceğini ifade etti.
- A Haber yorumcusu Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin milli güvenlik boyutuna taşındığını ve CHP'deki kavganın FETÖ bağlantısı olduğunu değerlendirdi.
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından gözler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine çevrilirken, parti içinde disiplin ve ihraç sürecinin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra ilk kez parti genel merkezinde partililere seslendi. Bayramlaşma programında kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kurultay süreci, parti içi hesaplaşma, belediyelerdeki rüşvet iddiaları ve FETÖ vurgusuyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun en çarpıcı çıkışı ise "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözleri oldu. Bu açıklama, CHP'de yeni dönemin yalnızca "arınma" başlığıyla değil, isim isim hesap sorma süreciyle ilerleyip ilerlemeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.
"MADEM SIZDILAR, KİM BUNLAR?"
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında "FETÖ ajanları", "dış odaklardan medet umanlar", "pavyon masalarında delege pazarlığı yapanlar", "rüşvete bulaşan belediye başkanları" ve "çift ajandalılar" ifadelerini kullanması, CHP'de yeni bir sorgulama sürecinin fitilini ateşledi.
Ancak konuşmanın ardından asıl soru cevapsız kaldı: Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler kim?
13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, parti içi krizi yalnızca siyasi bir liderlik mücadelesi olmaktan çıkardı. Açıklamalar, kurultay sürecinden belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına, Ekrem İmamoğlu dosyasından Özgür Özel cephesine kadar uzanan daha geniş bir hesaplaşma başlığına dönüştü.
"HESAP SORACAĞIM, TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Mesele sadece kurultay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil" diyerek tartışmayı ahlak, para ve millet iradesi eksenine taşıdı.
"CHP'nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu korumak için buradayım" diyen Kılıçdaroğlu, 38. Kurultay'a ilişkin şaibe iddialarına da işaret etti.
Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak" sözleriyle yeni sürecin merkezine kurultayı ve parti içi hesaplaşmayı yerleştirdi.
MELİK YİĞİTEL: BU SÖZLER MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ
A Haber canlı yayınında konuşan Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yalnızca parti içi hesaplaşma olarak okunamayacağını belirtti. Yiğitel, "Kemal Bey, CHP'ye FETÖ'cülerin sızdığını ve şu anda kavga ettiklerinin bir kısmının FETÖ ile iş tuttuğunu çok açık şekilde söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun "dış odaklardan medet umanları koynumda besledim" çıkışının da ayrıca dikkat çekici olduğunu belirterek, bu sözlerin CHP'deki kavganın milli güvenlik boyutuna taşındığını ifade etti.
Bu değerlendirme, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından cevabı beklenen soruyu daha da kritik hale getirdi: CHP'ye sızdığı söylenen FETÖ'cüler kim? Kılıçdaroğlu'nun "dış odaklar", "pavyon masaları", "rüşvetçi belediye başkanları" ve "çift ajandalılar" sözleriyle işaret ettiği isimler açıklanacak mı?
FETÖ ÇIKIŞI KRİZİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Kılıçdaroğlu'nun "Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözleri, konuşmanın en dikkat çeken bölümü oldu.
Bu çıkış, CHP'deki tartışmayı kurultay hesabının ötesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle birlikte parti içindeki mücadele; FETÖ, dış bağlantılar, belediyelerdeki rüşvet iddiaları ve parti içi disiplin başlıkları üzerinden yeni bir hatta ilerlemeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden yaptığı bu çıkış, CHP'de bundan sonraki sürecin yalnızca "kim genel başkan olacak?" sorusuyla sınırlı kalmayacağını gösterdi.
"PAVYON MASALARI" VE "RÜŞVETÇİ BELEDİYE BAŞKANLARI" MESAJI
Kılıçdaroğlu, konuşmasında yalnızca FETÖ vurgusuyla sınırlı kalmadı. "Atatürk'ün emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı?" sözleriyle kurultay sürecindeki delege pazarlığı iddialarına gönderme yaptı.
"Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu?" ifadeleriyle belediyeler üzerinden yürüyen yolsuzluk tartışmalarını da gündeme taşıdı.
Kılıçdaroğlu, "Halkın belediyesinde rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için özür diliyorum" diyerek parti içindeki belediye dosyalarına yönelik yeni adımların sinyalini verdi.
GÖZLER ÖZEL VE İMAMOĞLU CEPHESİNDE
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası CHP'de gözler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi. Konuşmada doğrudan isim verilmemesine rağmen kurultay, belediye dosyaları, dış odaklar ve parti içi "çift ajanda" vurguları, tartışmanın bu hat üzerinden büyüyeceği yorumlarına neden oldu.
A Haber yorumcusu Melik Yiğitel, ilk etapta yargılaması devam eden isimlerin üyeliklerinin askıya alınabileceğini, ardından ihraç sürecinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Yiğitel, Özgür Özel'e karşı ise sürecin daha temkinli ilerleyebileceğini ancak Özel'in takınacağı tutumun belirleyici olacağını ifade etti.
ÖZÜR DEĞİL, HESAPLAŞMA MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun konuşması, sadece bir "özür" ya da "günah çıkarma" olarak değil, CHP'de yeni bir sorgulama sürecinin başlangıcı olarak değerlendirildi.
Konuşmada geçen "FETÖ ajanları", "dış odaklar", "haram sofralar", "pavyon masaları", "rüşvetçi belediye başkanları" ve "çift ajandalılar" ifadeleri, bundan sonraki sürecin isimler üzerinden ilerleyip ilerlemeyeceği sorusunu öne çıkardı.
CHP tabanı ve kamuoyu şimdi aynı sorunun cevabını bekliyor: Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği FETÖ'cüler, dış odaklardan medet umanlar ve rüşvet dosyalarına bulaşan isimler kim?
BEYAZ GÜVERCİNLİ MESAJ: YENİ BAŞLANGIÇ MI, TASFİYE Mİ?
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından beyaz güvercin uçurdu. A Haber yayınında bu görüntü, Bülent Ecevit'e gönderme ve "yeni başlangıç" mesajı olarak yorumlandı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sert tonu, CHP'de sürecin yalnızca sembolik mesajlarla sınırlı kalmayacağına işaret etti.
"Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak" diyen Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde disiplin ve ihraç mekanizmalarını çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu oldu.
CHP'DE YENİ DÖNEM: SANDIK MI, İHRAÇ MI?
Kılıçdaroğlu, "Kurultay sandığını önünüze getireceğim" diyerek yeni bir kurultay mesajı verdi. Ancak konuşmada kullandığı sert ifadeler, kurultay öncesinde parti içinde geniş kapsamlı bir temizlik ve disiplin sürecinin başlayabileceği yorumlarına neden oldu.
CHP'de bundan sonraki sürecin iki başlıkta şekillenmesi bekleniyor: Önce parti içindeki şaibe, rüşvet ve FETÖ iddialarının üzerine gidilmesi; ardından "tertemiz kurultay" için sandığın partililerin önüne getirilmesi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla CHP'de kriz yeni bir aşamaya geçti. Artık tartışma yalnızca "kim genel başkan olacak?" sorusu etrafında değil, "partiye kimler sızdı, kimler hesap verecek?" sorusu üzerinden ilerleyecek.