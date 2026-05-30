Kılıçdaroğlu CHP’de fitili ateşledi: “FETÖ’cüler partiye sızdı” çıkışı sonrası kritik soru gündemde: Kim bu FETÖ’cüler?

MELİK YİĞİTEL: BU SÖZLER MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

A Haber canlı yayınında konuşan Melik Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yalnızca parti içi hesaplaşma olarak okunamayacağını belirtti. Yiğitel, "Kemal Bey, CHP'ye FETÖ'cülerin sızdığını ve şu anda kavga ettiklerinin bir kısmının FETÖ ile iş tuttuğunu çok açık şekilde söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yiğitel, Kılıçdaroğlu'nun "dış odaklardan medet umanları koynumda besledim" çıkışının da ayrıca dikkat çekici olduğunu belirterek, bu sözlerin CHP'deki kavganın milli güvenlik boyutuna taşındığını ifade etti.

Bu değerlendirme, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından cevabı beklenen soruyu daha da kritik hale getirdi: CHP'ye sızdığı söylenen FETÖ'cüler kim? Kılıçdaroğlu'nun "dış odaklar", "pavyon masaları", "rüşvetçi belediye başkanları" ve "çift ajandalılar" sözleriyle işaret ettiği isimler açıklanacak mı?