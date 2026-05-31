Fenerbahçe'ye tren gibi sağ bek! Nelson Semedo'nun yerine Ada'dan gelecek
Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim öncesinde transfer iddiaları peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerin son olarak İngiltere'de West Ham Untied forması giyen Aaron Wan-Bissaka için harekete geçeceği ve Nelson Semedo'nun gönderileceği öne sürüldü.
- Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi öncesi transfer hareketliliği artıyor.
- Nelson Semedo'nun performansının beklentilerin altında kaldığı ve Fenerbahçe'nin gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.
- Sarı-lacivertlilerin, Semedo için 5-6 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
- Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için West Ham United'dan Aaron Wan-Bissaka'yı gündemine aldığı iddia ediliyor.
- Wan-Bissaka'nın piyasa değerinin 22 milyon euro olduğu, Fenerbahçe'nin ise bonservis bedelini düşürmeyi hedeflediği aktarılıyor.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlamaları yapılırken sağ bek bölgesi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
SEMEDO İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Sezon başında İngiliz ekibi Wolverhampton'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Nelson Semedo'nun performansının beklentilerin altında kaldığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin deneyimli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
5-6 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Habere göre sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek olan 32 yaşındaki Semedo için yaklaşık 5 ila 6 milyon euro seviyesindeki teklifleri masaya yatıracak. Bu gelişmenin ardından sağ bek transferi yeniden öncelikli konular arasına girdi.
HEDEF AARON WAN-BISSAKA
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe'nin gündemine gelen isim West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka oldu. İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından geleceği merak edilen Demokratik Kongolu futbolcunun sarı-lacivertlilerin listesinde yer aldığı iddia edildi.
PAZARLIK PLANI HAZIR
28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise yapılacak görüşmelerde bonservis bedelini daha makul seviyelere çekerek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.
AVRUPA TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kariyerinde Manchester United ve West Ham United gibi önemli kulüplerin formasını giyen Wan-Bissaka, savunma performansı ve bire bir mücadelelerdeki başarısıyla tanınıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadro yapılanmasında sağ bek pozisyonu için öncelikli adaylardan biri olduğu konuşuluyor.