Kılıçdaroğlu "FETÖ ajanları" dedi... Silivri 'SÖZCÜ'sü "Eyvah eyvah" çekti: "Özgür Özel ve ekibi CHP'den ihraç edilebilir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını fark edemedim" deyip parti tabanından özür dilemesinin yankıları sürüyor. Bu sözler Silivri'nin 'SÖZCÜ'lüğünü yapan fondaş medyaya "eyvah eyvah" çektirdi. Özgür Özel ve ekibinin partiden ihraç edilebileceği, isimleri yolsuzluk ve FETÖ ile anılanların disiplinlik olacağı Ekremci köşelerde dile getirildi. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun "Kirliye bulaşanlara göz yummayacağız" sözleri yeni bir disiplin sürecini işaret ediyor. Savunması isteneceklerin liste başında İmamoğlu yer alıyor. İhracı gündemde olan ilk isim ise Adnan Beker.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkan" sıfatıyla Genel Merkez'de "arınma buluşması" yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sertti ancak netti.
BABA OCAĞINA KİMLER PAVYON MASALARINA MEZE ETTİ?
Partisini tarihsel namusunu koruyacağını belirterek hesap soracağını ilan eden Kılıçdaroğlu, "Atamızın partisini kimler pavyon masalarına meze etti? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?" dedi.
"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"
Parti tabanından af dileyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Bay Kemal'in bahsettiği "gafil" zümresinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNCELİKLİ HEDEFİ A TAKIMINI BELİRLEMEK
"Önce arınma sonra kurultay" mesajı veren CHP liderinin öncelikli hedefi ise A Takımı'nı bir an önce belirlemek. CHP'nin Parti Meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılması bekleniyordu ancak parti üyelerine tebligat gitmediği için toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye dilekçe verdi.
Özgür Özel'in yanında konumlanan ve Silivri'nin 'SÖZCÜ'lüğünü yapan fondaş medya kuruluşlarında ise panik havası hakim.
FONDAŞ "EYVAH" ÇEKTİ: ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARI İHRAÇ EDİLECEK
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'deki arınma manifestosu sonrası "Daha çok eyvah eyvah" diyeceğiz başlıklı bir yazı kaleme alan SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk, Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarının partiden ihraç edileceğini yazdı.
"İSİMLERİ YOLSUZLUK VE FETÖ İLE ANILANLAR YDK'YA SEVK EDİLECEK"
Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledikten sonra hamlelere başlayacak diyen Öztürk, "İsimleri hırsızlık, yolsuzluk olaylarına karışan ya da hakkında söylenti çıkaranlar, "Kripto FETÖ'cüler", "Kriminal" olduğu değerlendirilen kişilen hemen Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. O isimlerin partiden ihracı gündeme gelecek" şeklinde konuştu.
Peki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fondaş medyaya "eyvah" çektiren konuşması neydi?
İşte o açıklamalarda öne çıkanlar:
"BEN HESAP SORACAĞIM BUNU HERKES BİLSİN"
"Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Ata'mızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü, kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar 'Ne yapacaksın?' Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz ve sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz."
"KİRLİYE BULAŞAN BELEDİYE BAŞKANLARINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Bay Kemal'in "Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak. Kirliye bulaşan belediye başkanlarına göz yummayacağız" sözleri CHP'de işleyecek olan yeni disiplin mekanizmasının da habercisi.
İsmi yolsuzluk ve rüşvete karışan CHP'li belediye başkanlarına "aklanın da gelin" denilecek.
SAVUNMASI İSTENECEK İSİMLER: LİSTE BAŞI İMAMOĞLU
Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bir dizi tutuklu belediye başkanından savunma istenecek. Savunmaların ardından "gerekli görülen" isimler ve "savunma vermeyi reddeden" isimler CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.
Savunması istenecek belediye başkanları ise şöyle:
Ekrem İmamoğlu - İstanbul
Muhittin Böcek - Antalya
Tanju Özcan - Bolu
Mustafa Bozbey - Bursa
Rıza Akpolat - Beşiktaş
Resul Emrah Şahan - Şişli
Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü
Hasan Akgün - Büyükçekmece
İnan Güney - Beyoğlu
Onursal Adıgüzel - Ataşehir
Niyazi Nefi Kara (Manavgat – Antalya) - Yardımcısı baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülerle biliniyor.
Ömer Günel (Kuşadası – Aydın)
Yılmaz Tozan (Eşme – Uşak)
İHRACI GÜNDEMDE OLAN İLK İSİM ADNAN BEKER
Öte yandan ihracı gündemde olan ilk isim Adnan Beker. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'in tahliyesi sonrası yaşanan olaylara ilişkin "Adnan Beker'in orada ne işi var? Beker'in militanları taş attı" demişti.
Beker, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf edip "Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. Masaya gelince, vallahi bu masa Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi" demişti.