A milli kadın futbol takımı Arnavutluk ile hazırlık maçına çıkıyor

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Arnavutluk'u konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Milliler, Arnavutluk karşılaşmasında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosuyla yarın ise 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Bu maç saat 16.00'da başlayacak... Müsabakada A takıma yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.