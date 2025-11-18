Fenerbahçe’de Becao yol ayrımında

PODCAST CANLI YAYIN
Bu sezon forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao’nun devre arasında ayrılması beklenirken, oyuncuya ülkesinden ve İtalya’dan teklifler olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin transfere kolaylık tanıyacağı belirtiliyor.

Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı stopere ülkesi ve İtalya'dan birkaç takımın ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperin ayrılığına kolaylık sağlayacağı da gelen bilgiler arasında.

