Fenerbahçe’de Becao yol ayrımında

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Brezilyalı stopere ülkesi ve İtalya'dan birkaç takımın ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperin ayrılığına kolaylık sağlayacağı da gelen bilgiler arasında.