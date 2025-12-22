Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!

Rus General Fanil Sarvarov Moskova'da vir araç patlamasında hayatını kaybetti. Rus generalin orduda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.

Olay yeri (Sosyal medya) ARAÇ PATLADI, AĞIR YARALI VAR Rus ve Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre olay, Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın avlusunda meydana geldi. Park halindeki bir araç, hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra patladı. Patlama sırasında araçta bulunan kişinin ağır yaralandığı bildirildi.