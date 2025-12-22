Moskova'da patlama: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti!
Son dakika haberi! Rus General Fanil Sarvarov Moskova'da vir araç patlamasında hayatını kaybetti. Rus generalin orduda eğitim faaliyetlerinden sorumlu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.
ARAÇ PATLADI, AĞIR YARALI VAR
Rus ve Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre olay, Moskova'nın güneyindeki Yasenevaya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın avlusunda meydana geldi. Park halindeki bir araç, hareket etmeye başladıktan kısa süre sonra patladı. Patlama sırasında araçta bulunan kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Yaralı, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi şarapnel yaraları ve kemik kırıkları bulunan kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
SUİKAST Mİ?
Rus basının aktardığı bilgilere göre, patlamada yaralanan kişinin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov olabileceği öne sürüldü. Resmi kaynaklar bu bilgiyi henüz doğrulamadı.