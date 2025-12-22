Balıkesir’de AK Parti’nin otogar için aldığı arsa CHP tarafından satılıyor

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 06:58

Balıkesir'de, 3 yıl önce AK Partili Başkan Yücel Yılmaz tarafından Gömeç'e yeni otogar yapılması amacıyla alınan 7 bin 200 metrekarelik arsayı, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın satışa çıkardı.

OTOGAR YAPILSIN DİYE ALMIŞTI

2022'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Yücel Yılmaz, Gömeç ilçesinin girişinde bulunan 7 Bin 200 metrekarelik değerli arsayı TARİŞ'ten 6 milyon TL bedelle satın almıştı. "Satan değil, satın alan bir belediye olacağız" diyerek göreve gelen, ancak geride kalan 2 yılda belediyeye ait onlarca parsel taşınmazı satan CHP'li Başkan Ahmet Akın, şimdi de Gömeç'e yeni ve modern bir otogar kazandırmak amacıyla satın alınan arsaya gözünü dikti.