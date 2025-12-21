Demet Akalın’ın kaçırdığı kiracılar ortaya çıktı: İkisini de çok ünlü!
Kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre magazin gündeminde kalan Demet Akalın, bu kez geçmişte aldığı bir kararla ilgili pişmanlığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, evini kiraya vermediği iki tanınmış ismi paylaşarak “Keşke” dedi.
Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, daha önce kiracısıyla yaşadığı hukuki süreci sert sözlerle dile getirmiş, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime" ifadeleriyle dikkat çekmişti.
Yaşananların ardından ev kiralama konusunda daha temkinli davrandığını belirten Akalın, geçmişte kaçırdığı fırsatları da ilk kez bu kadar açık anlattı.
Ahu Yağtu Pişmanlığı
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Akalın, bir dönem büyük evine talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için pişman olduğunu söyledi.
Yaşanan diyaloğu gülerek anlatan Akalın, şu ifadeleri kullandı: "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi"
Aras Bulut İynemli Detayı
Ünlü şarkıcı, bir diğer pişmanlığının ise Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. O dönemde Çeşme'de olduklarını söyleyen Akalın, "'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi" dedi.
"Sanatçı Ödemez Diye Bir Şey Yok"
Sanatçıların kira konusunda sorun çıkarmadığını vurgulayan Akalın, bu düşüncesini net sözlerle ifade etti: "Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki"
Açık Davet: İki Ev Kiralık
Açıklamalarının sonunda esprili bir çağrıda da bulunan Demet Akalın, sahip olduğu iki evi kiraya vermeye hazır olduğunu söyledi: "Buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öteki altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde"