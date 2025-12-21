PODCAST CANLI YAYIN

Demet Akalın’ın kaçırdığı kiracılar ortaya çıktı: İkisini de çok ünlü!

Kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre magazin gündeminde kalan Demet Akalın, bu kez geçmişte aldığı bir kararla ilgili pişmanlığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, evini kiraya vermediği iki tanınmış ismi paylaşarak “Keşke” dedi.

Giriş Tarihi:
Demet Akalın’ın kaçırdığı kiracılar ortaya çıktı: İkisini de çok ünlü!

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, daha önce kiracısıyla yaşadığı hukuki süreci sert sözlerle dile getirmiş, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, adam çöktü evime" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaşananların ardından ev kiralama konusunda daha temkinli davrandığını belirten Akalın, geçmişte kaçırdığı fırsatları da ilk kez bu kadar açık anlattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ahu Yağtu Pişmanlığı

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Akalın, bir dönem büyük evine talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için pişman olduğunu söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yaşanan diyaloğu gülerek anlatan Akalın, şu ifadeleri kullandı: "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Aras Bulut İynemli Detayı

Ünlü şarkıcı, bir diğer pişmanlığının ise Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. O dönemde Çeşme'de olduklarını söyleyen Akalın, "'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Sanatçı Ödemez Diye Bir Şey Yok"

Sanatçıların kira konusunda sorun çıkarmadığını vurgulayan Akalın, bu düşüncesini net sözlerle ifade etti: "Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Açık Davet: İki Ev Kiralık

Açıklamalarının sonunda esprili bir çağrıda da bulunan Demet Akalın, sahip olduğu iki evi kiraya vermeye hazır olduğunu söyledi: "Buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öteki altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında bin 601 tutuklama!
D&R
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum'a dikkat çeken mesaj: "Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum"
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Güllü soruşturmasında yeni detay! Tuğyan'ı yalanlayan kamera kaydı: Kerwan'a WhatsApp'tan "tek gösterimlik" ne attı?
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
33 yılda bir denk gelen durum bu yıl gerçekleşti! Üç aylar başladı rahmet kapıları sonuna kadar aralandı
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Beşiktaş'ın yıldızına Rizespor maçı sonrası olay sözler! "Banka soyguncusu gibi"
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel'in tanıkları anlattı: "Anavatan olmasaydı başaramazdık"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
YÖK'te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?