Mersin’de 12 yaşındaki çocuk okul müdürünü vurdu! Dehşet anları kamerada: Öğrenci ve babasına gözaltı

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 10:48

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.



DEHŞET ANLATI KAMERADA



Öğrencinin müdürü vurduğu dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.