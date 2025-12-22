takvim-logo

Mersin'de 12 yaşındaki çocuk okul müdürünü vurdu! Dehşet anları kamerada: Öğrenci ve babasına gözaltı

Mersin’de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara’yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Okul müdürünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken öğrenci ve babası gözaltına alındı. Öğrencinin müdürü vurduğu dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk okul müdürünü vurdu! Dehşet anları kamerada: Öğrenci ve babasına gözaltı

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü böyle vurdu!

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

DEHŞET ANLATI KAMERADA

Öğrencinin müdürü vurduğu dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşet anlatı kamerada (İHA)Dehşet anlatı kamerada (İHA)

ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri (Foto: AA)Olay yeri (Foto: AA)

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

okul müdürü Ender Kara (DHA)okul müdürü Ender Kara (DHA)

MÜDÜRÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri (Foto: AA)Olay yeri (Foto: AA)

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN