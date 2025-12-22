Mersin'de 12 yaşındaki çocuk okul müdürünü vurdu! Dehşet anları kamerada: Öğrenci ve babasına gözaltı
Mersin’de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara’yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Okul müdürünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken öğrenci ve babası gözaltına alındı. Öğrencinin müdürü vurduğu dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.
DEHŞET ANLATI KAMERADA
Öğrencinin müdürü vurduğu dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖĞRENCİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.