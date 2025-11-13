A Millî Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Riva’da sürdürdü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında cumartesi Bulgaristan ve 18 Kasım salı günü ise İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampta olan A Millî Takımımız, bu karşılaşmaların hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı.