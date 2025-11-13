SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

A Millî Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Riva’da sürdürdü

2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son maçlarında cumartesi Bulgaristan ve 18 Kasım salı günü ise İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva’da kampta olan A Millî Takımımız, bu karşılaşmaların hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2025
A Millî Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Riva’da sürdürdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında cumartesi Bulgaristan ve 18 Kasım salı günü ise İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da kampta olan A Millî Takımımız, bu karşılaşmaların hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde fitness salonunda idman hazırlığı yapan oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapılırken, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerine çalışıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı! Kara kutu Türkiye’de | Başkan Erdoğan Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştü
Takasbank
Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı?
Hem umut oldu hem kahraman! Bursalı şehit Ramazan Yağız kök hücre bağışıyla hayat kurtarmış!
Son dakika: İstanbul Kağıthane’de patlama: Ölü ya da yaralı var mı? Patlama anı görüntüsü kamerada
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP’ye ve Özgür Özel’e tepki
Beylikdüzü Galeri vurgunu! İmamoğlu’nun müteahhitleri haraca bağlayışı iddianamede: Necati Özkan’a 4 daire Serdal Taşkın’a 2 ev
Kuruluş Orhan’da destansı sahne! Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda
Ekosistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
Son dakika: Muazzez Abacı’nın vefatında acı detay! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Sanat camiası böyle veda etti: Demet Akalın, Ebru Gündeş...
Oval Ofis’te gülümseten anlar: Trump ve Şara’nın sohbeti sosyal medyayı salladı | ’Co’ diye seslendi
Annesine şehit olacağım demiş | Kırklareli’nde şehit Berkay Karaca’nın ailesi yürek dağlayan detayları anlattı
TFF’den bahis soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: 47 futbolcu için ek bilgi talep edildi
CHP’yi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden reklam vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Ekosisteme aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: Vatan size minnettardır
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır İBB iddianamesinden CHP’nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı" CHP’yi ESÖ ve siyasal casusluk yaktı! İddianameden satır araları: Kapatma tantanaları... Siyasi yasak ihtimali ve anayasanın ihlali CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı? Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan-MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi... Hangi konular ele alındı? SDG’deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal’dan entegrasyona sabotaj: YPG’li Hemo’dan özerklik ve savaş provokasyonu SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu