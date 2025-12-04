PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da su krizi büyüyor: Gece kesintileri başlıyor!

Ankara’da barajların kuruma noktasına gelmesiyle su krizi derinleşti. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, şehirde suyun artık gece saatlerinde “kontrollü şekilde” verileceğini açıkladı.

CHP'li belediyelerin yönetimindeki il ve ilçelerde krizler bitmiyor...

İzmir'de su ve çök krizi büyürken İstanbul'un Maltepe ilçesinde de çöp dağları yükseldi. Son olarak barajların kuruma noktasına geldiği Ankara'dan da su kesintisi haberi geldi.

ANKARA'DA SU KRİZİ
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, gece saatlerinde "suyun kontrollü şekilde verileceğini" açıkladı.

Akçay, kentte son dönemde yaşanan su kesintilerine ve barajlardaki doluluk oranının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barajlarda yaklaşık 210 milyon metreküp su bulunduğunu bildiren Akçay, Eğrekkaya ve Akyar barajları ile Çamlıdere Barajı'ndaki "ölü hacimlerden su alınabilmesi" için çalışmalar yapıldığını aktardı.

ANKARA'DA SULAR KESİLECEK
Ankaralılardan su kullanımında daha fazla tasarruflu olmalarını beklediklerini dile getiren Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle en az su tüketilen saatlerde, gece sabaha doğru olan süreçte suyu kontrollü şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.

30 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI


Öte yandan geçtiğimiz gün 9 ilçede su kesintisi uygulandı. Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde sular kesilirken bazı bölgelerde süre 30 saati aştı.

