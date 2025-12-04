PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: "Oğlumu maşa olarak kullandılar"

Türkiye'nin konuştuğu Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyon liralık ziynet eşyası soygunuyla ilgili firari temizlik görevlisi Erdal T.’nin annesi Türkan T. konuştu. Anne Türkan T. oğlunun kullanıldığını öne sürerek “Bu işi kendi başına yapamaz, oğlumu maşa olarak kullandılar. Anahtar temizlikçiye verilir mi? Kim oğlumun başını yaktıysa ortaya çıksın” dedi.

Türkiye günlerdir Büyükçekmece Adliyesi'ndeki memurun emanete alınan değeri 154 milyonluk ziynet eşyasıyla yurt dışına firar etmesi olayını konuşuyor.

Akıl almaz soygunda 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın ve 167 adet tam altın çalınmıştı.

Firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. için başsavcılık tarafından kırmızı bülten talep edilirken şüphelilerin yakın çevresindekilerin ifadeleri de bir bir ortaya çıkıyor.

Erdal T.'yi tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı Erkut Sunmak, "Ona çok güvenirim. Özünde on numara çocuktur. Para istese senetsiz kefilsiz güvenirim. Nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum." demişti.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN ANNESİ KONUŞTU: "OĞLUMU KULLANDILAR, TEMİZLİK GÖREVLİSİ NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPSIN?"

Konuya ilişkin son olarak Erdal T.'nin annesi Türkan T.'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Anne Türkan T. "Oğlumu kullandılar, temizlik görevlisi olarak çalışıyordu, o nasıl böyle bir şey yapsın" dedi.

Oğlunun kullanıldığı iddia eden anne Türkan Timurtaş, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.

