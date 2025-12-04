Çöp poşetinde 154 milyon! Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Katibin eşinden bomba itiraf!

KASALAR BOŞ ÇIKTI Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı. 2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş 'ın 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.

25 KG ALTIN, 50 KG GÜMÜŞ Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi. Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş 'ın eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı. Dakika dakika dakika Timurtaş ve ailesinin nasıl firar ettiği ortaya çıktı. 13 KASIM 2025 07.40: Erdal Timurtaş, mesai başlamadan geldi. Yedek anahtarla kasaları açtı. 07.50: Altın ve gümüşü siyah çöp poşetlerine koydu. Adliyede evrak taşımak için kullanılan tekerlekli arabaya yükledi. 08.00: Ziynetleri tek seferde adliyeden çıkardı.

19 KASIM 2025 08.22: Ailesiyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitti. Mart ayında vize başvurusu yaptığı belirlendi. GÜNLER SONRA: Timurtaş'ın arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. TÜM PERSONELİN İFADESİ ALINDI Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı. Şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

"ÇARŞINIZ PAZAR OLSUN"



Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Takvim'den Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ERDAL TİMURTAŞ VE EŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüpheli Erdal Timurtaş ile eşi Esma T. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulundu ve dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Soruşturmanın genişletileceği, şüphelilerin temas kurduğu kişi ve bağlantıların detaylı biçimde inceleneceği öğrenildi. Erdal Timurtaş'ın parayı nerede ve nasıl kullandığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan gözaltındaki diğer isim Kemal Demir'in adliyeye sevk edilmesinin beklendiği ifade edildi.

KATİBİN EŞİ PLANI İTİRAF ETTİ: VİZEMİZİ ALDIK

Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği ve birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık İngiltere'ye yerleşeceğiz" dediği ortaya çıktı. İki çocuk annesi Esma Timurtaş ile ilgili polis, okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.

ESNAFTAN ŞOKE EDEN İFADE: NAMUSSUZMUŞ MEĞER NAMUSLU!



Olayın yankıları sürerken şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak ise ziynet eşyalarını alıp kaçan Erdal Timurtaş'ı çok eskiden beri tanıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle bir şey yaptı Allah şaşırtmasın tabii."