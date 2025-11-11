Beşiktaş : Oyuncularımıza inancımız tamdır

Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında bir açıklamada bulundu. Kulüp, "İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın (bugün) sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu bildiririz" dedi.