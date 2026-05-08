SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAVA SAHASI KARARI

Ateşkesin devam ettiği İran'da Washington-Tahran arasında anlaşma beklenirken Birleşik Arap Emirlikleri İran'a saldırdı. İran ordusu ABD'nin ateşkesi ihlal ederek petrol tankerlerini hedef aldığını duyurdu. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenledi.
Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalına göre, Riyad yönetimi hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek.
Al-Hadath'ın ismi açıklanmayan Suudi Arabistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, gerilimin azaltılmasını ve Pakistan'ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varma çabalarını desteklediği belirtildi.
Riyad yönetiminin, hava sahasını saldırı amaçlı askeri operasyonları desteklemek için kullanılmasına izin vermeyeceği aktarıldı.
Haberde, "Şüpheli nedenlerle Suudi Arabistan'ın tutumunu yanlış temsil etmeye çalışan taraflar var." ifadesine yer verildi.
"SUUDİ ARABİSTAN, GERİLİMİ AZALTMA VE MÜZAKERE ÇABALARINI DESTEKLEME TUTUMUNU SÜRDÜRMEKTEDİR"
Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, gerilimi azaltma ve müzakere çabalarını destekleme tutumunu sürdürmektedir." ifadesini kullandı.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberine işaret eden Krimly, Suudi Arabistanlı olduğu iddia edilen ve isimsiz kaynaklardan aktarılan haberlere karşı dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
Gazetenin haberinde, ABD'nin, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamaya yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi"nin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği "üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik" kısıtlamaları kaldırdığı iddia edilmişti.
ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasında ateşkes devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri İran’a saldırdı. İran ordusu 3 ABD destroyerini vurduğunu duyururken BAE’deki ABD üslerini de hedef aldı. ABD ordusu (CENTCOM) "meşru müdafaa" iddiasıyla Keşm Limanı ve Bender Abbas’ı bombaladı. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıları "aşk dokunuşu" olarak nitelendirip ateşkesin devam ettiğini iddia etti. İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir." dedi.