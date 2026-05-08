SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAVA SAHASI KARARI

İRAN'DA NELER OLUYOR?

ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasında ateşkes devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri İran’a saldırdı. İran ordusu 3 ABD destroyerini vurduğunu duyururken BAE’deki ABD üslerini de hedef aldı. ABD ordusu (CENTCOM) "meşru müdafaa" iddiasıyla Keşm Limanı ve Bender Abbas’ı bombaladı. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıları "aşk dokunuşu" olarak nitelendirip ateşkesin devam ettiğini iddia etti. İranlılarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir." dedi.