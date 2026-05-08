İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi A Haber'e konuk oluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin gündemindeki kritik güvenlik başlıklarını değerlendirmek üzere bugün saat 21.00’de A Haber canlı yayınına konuk olacak. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlerden suç çeteleriyle mücadelede yeni adımlara, trafikte radar ve ses sistemi düzenlemesinden sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak.

OKULLARDA ŞİDDETE KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Canlı yayında, özellikle son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan okul güvenliği konusu öne çıkacak. Çiftçi'nin, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, öğrencilerin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Programın bir diğer başlığı ise suç örgütleriyle mücadele olacak. İçişleri Bakanlığı'nın organize suç yapıları, uyuşturucu şebekeleri ve şehir güvenliğini tehdit eden çetelere karşı yürüttüğü operasyonların yanı sıra önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni adımlar masaya yatırılacak.

TRAFİKTE RADAR VE SES SİSTEMİ DÜZENLEMESİ

Trafikte de yeni dönem başlıkları canlı yayında değerlendirilecek. Radar denetimleri, araçlara sonradan takılan yüksek ses sistemleri ve sürücü güvenliğini ilgilendiren düzenlemelere ilişkin merak edilen sorular Bakan Çiftçi'ye yöneltilecek.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da programda ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bakan Çiftçi'nin, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaşması bekleniyor.

