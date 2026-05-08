Bakan Çiftçi, bu akşam saat 21.00'de A Haber'e konuk olacak. Programda, okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı hayata geçirilmesi planlanan önlemler, suç çeteleriyle mücadelede atılacak yeni adımlar, trafikte radar ve yüksek ses sistemlerine yönelik düzenlemeler ile sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınacak.
OKULLARDA ŞİDDETE KARŞI YENİ ÖNLEMLER
Canlı yayında, özellikle son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan okul güvenliği konusu öne çıkacak. Çiftçi'nin, okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması, öğrencilerin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yeni uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.
SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
Programın bir diğer başlığı ise suç örgütleriyle mücadele olacak. İçişleri Bakanlığı'nın organize suç yapıları, uyuşturucu şebekeleri ve şehir güvenliğini tehdit eden çetelere karşı yürüttüğü operasyonların yanı sıra önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni adımlar masaya yatırılacak.
TRAFİKTE RADAR VE SES SİSTEMİ DÜZENLEMESİ
Trafikte de yeni dönem başlıkları canlı yayında değerlendirilecek. Radar denetimleri, araçlara sonradan takılan yüksek ses sistemleri ve sürücü güvenliğini ilgilendiren düzenlemelere ilişkin merak edilen sorular Bakan Çiftçi'ye yöneltilecek.
SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da programda ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bakan Çiftçi'nin, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaşması bekleniyor.