Bakan Çiftçi, bu akşam saat 21.00'de A Haber'e konuk olacak. Programda, okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı hayata geçirilmesi planlanan önlemler, suç çeteleriyle mücadelede atılacak yeni adımlar, trafikte radar ve yüksek ses sistemlerine yönelik düzenlemeler ile sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınacak.

SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Programın bir diğer başlığı ise suç örgütleriyle mücadele olacak. İçişleri Bakanlığı'nın organize suç yapıları, uyuşturucu şebekeleri ve şehir güvenliğini tehdit eden çetelere karşı yürüttüğü operasyonların yanı sıra önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni adımlar masaya yatırılacak.