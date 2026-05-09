İzmir merkezli FETÖ Operasyonu: Haberleşme ağı oyuna gizlenmiş! "Emniyet imamı" dahil 9 kişi yakalandı

İzmir’de operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller FETÖ’nün kripto haberleşmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. FETÖ’nün haberleşme ağlarından ‘Falcon’un telefon uygulamalarına saklandığı tespit edildi

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüpheli firari durumda.
  • Gözaltına alınan Süleyman Nuriler'in FETÖ'nün sözde emniyet imamı olarak görev yaptığı, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.
  • Operasyonda gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin örgütün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
  • Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Saime Yazıcı'nın telefonunda FETÖ'nün haberleşme ağı Falcon uygulamasının 2048 oyunu simgesi altında gizlendiği ortaya çıktı.
  • Saime Yazıcı, Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışırken ablası Aynur Yazıcı'ya ait kimlikle gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli olarak toplam 10 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Nuriler'in örgütün sözde emniyet imamı olarak görev yaptığı, diğer 8 şüphelinin ise örgütün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Örgüt adına emniyet imamlığı görevi yapan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nuriler'in kirli faaliyetleri ortaya çıktı.

ÖRGÜT LİDERİNE ZİYARET

Sanık Süleyman Nuriler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade veren tanık Engin Demircan şunları söyledi: "Süleyman Nuriler'i FETÖ sohbetlerinde gördüm. Sohbeti bizzat kendisi veriyordu. Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen ile görüştüğünü, örgüt içinde üst düzey olduğunu biliyorum." Nuriler'in belli aralıklarla yurtdışına çıktığı ve bu seyahatlerinde Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu ile Süleyman Nuriler'in Bank Asya'da da hesabının bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI FETÖ İLTİSAKLI OKULLARDA OKUDU

Sanık Süleyman Nuriler savunmasının bir bölümünde çocuklarının FETÖ/PDY ile irtibat/iltisaklı olması nedeniyle KHK ile kapatılan Manisa Şehzade Mehmet Koleji ve İzmir Yamanlar Koleji'nde öğrenim gördüğünü ifade etti ve bu durum da sanık aleyhine yan delil olarak kullanıldı.

İzmir'de FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz'dan sonra da kripto haberleşmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve operasyon kapsamında gözaltına alınan Saime Yazıcı dosyasında ise, "2048" adlı basit oyun simgesinin altında FETÖ'nün haberleşme ağlarından 'Falcon' uygulamasının gizlendiği APK dosyalarıyla da 'Falcon' TR'nin kamufle edildiği belirlendi.

YAKALAMA KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı adresinde bulunmayan sanık Saime Yazıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Saime Yazıcı, Edirne'den yurtdışına kaçmaya çalışanları taşıyan bir aracın durdurulması üzerine, ablası Aynur Yazıcı'ya ait kimlikle gözaltına alındı.

