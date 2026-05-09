Çevikoğlu, kategoriler bazında incelendiğinde, kuyumculuk (altın) kategorisinde sipariş adetlerinde yaklaşık yüzde 70'e varan artışın dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

SEPETLER BÜYÜDÜ

"Ev tekstili ile anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde sepet ortalamalarında şimdiden yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Diğer yandan, giyim, ayakkabı ve çanta, takı ve aksesuar ile gözlük gibi moda odaklı kategorilerde de sepet ortalamalarında yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Kampanyaların etkisiyle e-ticaret platformlarında satışlar önemli ölçüde artarken, bu dönemin yarattığı ivmeyle birlikte mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tablo, Anneler Günü döneminde hem talep yoğunluğunun arttığını hem de tüketicilerin hediye odaklı alışverişlerde daha yüksek sepet tutarlarına yöneldiğini ortaya koyuyor."