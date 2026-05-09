Anneler Günü yarın kutlanıyor. Annesini hediyeyle sevindirmek isteyenler, piyasaları hareketlendirdi. e-ticaret de hareketlilikten önemli pay aldı.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, özel gün alışverişlerinde e-ticaretin payının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Anneler Günü özelinde, takı ve aksesuar, giyim, ayakkabı ve çanta, kuyumculuk, kozmetik ve kişisel bakım, anne, bebek ve oyuncak ile ev tekstili kategorilerinde belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.
ALTINDA % 70'E VARAN ARTIŞ
Hediyeleşme motivasyonunun etkisiyle çiçek, çikolata ve hediye setleri gibi duygusal değer taşıyan ürün gruplarında yoğun talep beklediklerini anlatan Çevikoğlu, Anneler Günü'nün, yılbaşının ardından Türkiye'de en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği ikinci önemli dönem olarak öne çıktığına işaret ederek, bu doğrultuda nisan ayının sonundan mayıs ayına geçişle birlikte alışveriş hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını ve bunun e-ticaret verilerine yansıdığını söyledi.
Çevikoğlu, kategoriler bazında incelendiğinde, kuyumculuk (altın) kategorisinde sipariş adetlerinde yaklaşık yüzde 70'e varan artışın dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:
SEPETLER BÜYÜDÜ
"Ev tekstili ile anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde sepet ortalamalarında şimdiden yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Diğer yandan, giyim, ayakkabı ve çanta, takı ve aksesuar ile gözlük gibi moda odaklı kategorilerde de sepet ortalamalarında yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Kampanyaların etkisiyle e-ticaret platformlarında satışlar önemli ölçüde artarken, bu dönemin yarattığı ivmeyle birlikte mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tablo, Anneler Günü döneminde hem talep yoğunluğunun arttığını hem de tüketicilerin hediye odaklı alışverişlerde daha yüksek sepet tutarlarına yöneldiğini ortaya koyuyor."
SİTE ADINA DİKKAT!
ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret platformlarından alışveriş yapacak tüketicilere şu uyarıları yaptı:
İnternet sitesinin Güven Damgası'na sahip olup olmadığını kontrol edin.
Alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısını inceleyin.
Ödeme aşamasında SSL sertifikasına dikkat edin.
Mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemlerini tercih edin.