MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile evinde karşılaşıyor. Zaman zaman sorunlar yaşasa da 33. haftaya lider giren Cimbom, Samsun'da ertelediği şampiyonluğu bu kez ilan etmek amacında. Karşılaşma öncesindeki yaşananları ve zorlu randevunun heyecanını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan, van de Streek.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor’a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk’un göreve geldiği 2022’den bu yana Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 7 lig maçının tamamını kazandı.
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor’a karşı oynadığı 3 maçta da gol attı. Nijeryalı santrfor, bu karşılaşmalarda toplam 5 kez fileleri havalandırdı.
Osimhen, RAMS Park’ta oynanan tek Antalyaspor maçında hat-trick yaparak dikkat çekmişti.
Galatasaray, son 50 günlük süreçte istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı ekip bu dönemde oynadığı 8 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Liverpool, Trabzonspor, Samsunspor ve Gençlerbirliği karşısında alınan yenilgiler, şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken dikkat çeken bir düşüş olarak öne çıktı.
Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu Antalyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig’de iç sahadaki son 34 maçında yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son lig mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında aldı.
Bu tarihten sonra RAMS Park’ta oynanan lig maçlarında 27 galibiyet ve 7 beraberlik elde edildi.
Galatasaray’da tecrübeli kaleci Günay Güvenç kırmızı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.
Uğurcan Çakır’ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Antalyaspor ise istediği gibi geçmeyen sezonda haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının yalnızca 1 puan üzerinde bulunan Akdeniz temsilcisi, RAMS Park’tan puan veya puanlarla ayrılarak tehlike hattından uzaklaşmak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazanmıştı.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 74 puanla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde girdi.
