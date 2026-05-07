Gökhan Böcek'in düğünü

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU



Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."

