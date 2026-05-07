CHP’li Gökhan Böcek’ten etkin pişmanlık ifadesi: Belgesi ortaya çıktı

Antalya'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, 2 Mayıs 2026 tarihinde etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
  • Mustafa Gökhan Böcek ifadesinin sonunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye talebinde bulundu.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını canlı yayında açıkladı.
  • Muhittin Böcek, Antalya Başsavcılığı'nın yeni operasyonu sonucu ikinci kez tutuklandı.
  • İstanbul'da yürütülen ayrı bir soruşturmada Zuhal isimli şahsın da tutuklandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı.

Böcek'in verdiği ifadenin belgesine TAKVİM ulaştı.



ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNE TAKVİM ULAŞTI

Böcek'in verdiği ifadenin belgesine TAKVİM ulaştı. Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."

