CANLI YAYIN
Geri

Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı

CHP’de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği söylentisi Genel Başkan Özgür Özel’in ayarlarını bozdu. Kendi partilileri tarafından projeleri engellenen ve ailesine edilen küfürlere sessiz kalındığı için gemileri yakan Köksal’ı durduramayan Özel, canlı yayında ilginç bir çıkışa imza attı. Köksal'a ulaşamadığını ancak daha önce yaptığı konuşmada "Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" dediğini söyleyen Özel'in siyasi ikbal uğruna aile birliğini hedef alan bu sözleri büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • CHP'de yaşanan kriz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişiyle derinleşti.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'a 'kocanı boşa' önerisinde bulunarak tartışma yarattı.
  • Burcu Köksal, AK Parti'ye katılma kararının baskı veya tehdit sonucu olmadığını açıkladı.
  • Özgür Özel, Köksal ile iletişim kuramadığını ve partiden kopuşunu durduramadığını belirtti.
  • CHP'li Barış Yarkadaş, Köksal'ın belediye projelerinin parti içi engellemelerle karşılaştığını aktardı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yolsuzluk ve bel altı iddialar havada uçuşurken, parti içindeki kriz bu kez aile mahremiyetine kadar uzandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir skandala imza attı.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ YOLUNDA
CHP'de yaşanan kaosa her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Seçilen bazı belediye başkanları da yaşanan sorunlar nedeniyle partiden ayrılıyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

Bu isimlerden biri de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal... Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Köksal, bizzat kendi partilileri tarafından engellendi.

Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı-2

Belediyeye gelir getirecek otopark projesine AK Partililer "evet" derken, CHP'li meclis üyeleri "hayır" oyu vererek kendi belediye başkanlarını sabote etti. Üstelik Köksal'ın ailesine yönelik sistematik küfür ve hakaretler disipline taşınmasına rağmen, CHP yönetimi bu dosyaları "işleme koymadan" kapattı.

Burcu Köksal AK Parti yolunda | Özgür Özel mesaj attı iddiası: Göreceksin gününü

ÖZEL'DEN AKILLARA ZARAR TEKLİF: "KOCANI BOŞA"

Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği haberleri üzerine kontrolü tamamen kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün CHP yandaşı Sözcü TV'ye katıldı.

Köksal'a ulaşamadığını belirten Özel, daha önce yaptığı bir görüşmede Burcu Köksal'a "Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur" dediğini açıkladı.

Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı-4

"ARADIM ULAŞAMADIM"

Özel şunları söyledi:

"Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım.

Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.

Başka partiye götürme" falan diye... Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu."

Burcu Köksal ve eşi Yasin Köksal

"GEREKİRSE KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA"
Özel Köksal ile aralarında daha önce geçen konuşmayı anlatarak, "Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım'ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor." dedi.

KONTROL TAMAMEN KAYBOLDU
Özgür Özel'in aile kurumunu siyasi çıkarlara alet eden bu çıkışı, sosyal medyada tepki çekti. Bir genel başkanın, partisinden ayrılmak isteyen bir kadın belediye başkanına "eşinden ayrıl" tavsiyesi vermesi, CHP içindeki yönetim zafiyetini ve paniği bir kez daha tescilledi.

"EVET BEN BİR KARAR VERDİM AK PARTİ'YE KATILIYORUM"
Öte yandan CHP'li Yarkadaş'ın aktardığına göre Köksal, AK Parti'ye geçişinin bir "pazarlık" sonucu olmadığını net bir dille ifade ederek,"Evet, ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır." dedi.

Ayrıca Özel'in Burcu Köksal'a yaklaşık 4 ay "2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü" ifadelerini kullanarak açıkça tehditte bulunduğu iddiaları da gündeme geldi.

Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı: Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi, Özgür Özel’in talimatı var dediler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı-7 Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı-8 Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı-9
"Vatan Müdafaasında Aile ve Nüfus" Sempozyumu: Türkiye'nin demografik geleceği masaya atırıldı
SONRAKİ HABER

Nüfusumuzun azalması milli güvenlik meselesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler