Özgür Özel, Köksal ile iletişim kuramadığını ve partiden kopuşunu durduramadığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yolsuzluk ve bel altı iddialar havada uçuşurken, parti içindeki kriz bu kez aile mahremiyetine kadar uzandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir skandala imza attı.

BURCU KÖKSAL AK PARTİ YOLUNDA

CHP'de yaşanan kaosa her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Seçilen bazı belediye başkanları da yaşanan sorunlar nedeniyle partiden ayrılıyor.

Bu isimlerden biri de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal... Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Köksal, bizzat kendi partilileri tarafından engellendi.