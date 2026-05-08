Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yolsuzluk ve bel altı iddialar havada uçuşurken, parti içindeki kriz bu kez aile mahremiyetine kadar uzandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir skandala imza attı.
BURCU KÖKSAL AK PARTİ YOLUNDA
CHP'de yaşanan kaosa her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Seçilen bazı belediye başkanları da yaşanan sorunlar nedeniyle partiden ayrılıyor.
Bu isimlerden biri de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal... Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Köksal, bizzat kendi partilileri tarafından engellendi.
Belediyeye gelir getirecek otopark projesine AK Partililer "evet" derken, CHP'li meclis üyeleri "hayır" oyu vererek kendi belediye başkanlarını sabote etti. Üstelik Köksal'ın ailesine yönelik sistematik küfür ve hakaretler disipline taşınmasına rağmen, CHP yönetimi bu dosyaları "işleme koymadan" kapattı.
ÖZEL'DEN AKILLARA ZARAR TEKLİF: "KOCANI BOŞA"
Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği haberleri üzerine kontrolü tamamen kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün CHP yandaşı Sözcü TV'ye katıldı.
Köksal'a ulaşamadığını belirten Özel, daha önce yaptığı bir görüşmede Burcu Köksal'a "Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur" dediğini açıkladı.
"ARADIM ULAŞAMADIM"
Özel şunları söyledi:
"Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım.
Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor. Siyasette iki gün falan çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar.
Başka partiye götürme" falan diye... Ama bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuldu."
"GEREKİRSE KOCANI BOŞA AMA PARTİNE BUNU YAPMA"
Özel Köksal ile aralarında daha önce geçen konuşmayı anlatarak, "Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım'ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor." dedi.
KONTROL TAMAMEN KAYBOLDU
Özgür Özel'in aile kurumunu siyasi çıkarlara alet eden bu çıkışı, sosyal medyada tepki çekti. Bir genel başkanın, partisinden ayrılmak isteyen bir kadın belediye başkanına "eşinden ayrıl" tavsiyesi vermesi, CHP içindeki yönetim zafiyetini ve paniği bir kez daha tescilledi.
"EVET BEN BİR KARAR VERDİM AK PARTİ'YE KATILIYORUM"
Öte yandan CHP'li Yarkadaş'ın aktardığına göre Köksal, AK Parti'ye geçişinin bir "pazarlık" sonucu olmadığını net bir dille ifade ederek,"Evet, ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır." dedi.
Ayrıca Özel'in Burcu Köksal'a yaklaşık 4 ay "2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü" ifadelerini kullanarak açıkça tehditte bulunduğu iddiaları da gündeme geldi.