Emine Erdoğan, festivali güçlü bir farkındalık hareketi olarak nitelendirdi ve tüm vatandaşları bu dönüşüm hareketinin parçası olmaya davet etti.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesi ve vizyonu doğrultusunda, COP31 sürecinde faaliyetlerini hızlandırarak sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam odağında yeni bir buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamındaki "Sıfır Atık Festivali" , 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Vakfı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde, "Ortak Evimiz Dünya" anlayışıyla küresel ölçekte çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyor.

Festival, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin sürdürülebilir gelecek vizyonu doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ekseninde toplumun her kesimini İstanbul'da bir araya getirecek. 7'den 77'ye herkese hitap edecek festival; sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, COP31 sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan önemli bir buluşma noktası olacak.

Emine Erdoğan: Sıfır Atık Festivali, Güçlü Bir Farkındalık Hareketi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla hayat bulan festival; geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak" dedi.

Sıfır Atık, Bütüncül Bir Sürdürülebilirlik Kültürü Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Festival kapsamında uygulamalı deneyim alanları, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk atölyeleri, çevre teknolojileri sergileri, girişimcilik buluşmaları ve iyi uygulama örnekleriyle; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir sürdürülebilirlik kültürü olduğu vurgulanacak.