CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağına dikkat çekerek, "Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
  • Erdoğan, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesi gerektiğini vurguladı.
  • Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.
  • Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ifade etti.
  • Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı şu şekilde:

"Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir.

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır-2

Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.

TÜRKİYE'NİN YER ALMADIĞI BİR AVRUPA MİMARİSİ EKSİK KALIR

Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır-3

KAZAN-KAZAN İRADESİNE SAHİBİZ

Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz.

Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır-5 Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır-6 Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır-7
CHP'de büyük kopuş: Belediye başkanları Özgür Özel'e güvenmiyor
SONRAKİ HABER

Belediye başkanları Özel'e güvenmiyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler